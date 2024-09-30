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В ДТП с грузовиками погиб человек: подробности массовой аварии

В Амурской области на федеральной трассе столкнулись четыре грузовика

В Архаринском округе Амурской области на автодороге «Амур» произошла авария с участием четырех грузовиков. Массовое ДТП случилось 29 сентября на 1631-м километре федеральной трассы.

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Участниками аварии стали грузовики ГАЗель Next, КАМАЗ с полуприцепом, Nissan Diesel, а также Sitrak.

В результате инцидента погиб водитель ГАЗели Next.

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Источник: Госавтоинспекция Амурской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 10
30.09.2024
Фото:МВД Медиа
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