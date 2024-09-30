В ДТП с грузовиками погиб человек: подробности массовой аварии
В Амурской области на федеральной трассе столкнулись четыре грузовика
В Архаринском округе Амурской области на автодороге «Амур» произошла авария с участием четырех грузовиков. Массовое ДТП случилось 29 сентября на 1631-м километре федеральной трассы.
Участниками аварии стали грузовики ГАЗель Next, КАМАЗ с полуприцепом, Nissan Diesel, а также Sitrak.
В результате инцидента погиб водитель ГАЗели Next.
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Источник: Госавтоинспекция Амурской области
Фото:МВД Медиа
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30.09.2024
Фото:МВД Медиа
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