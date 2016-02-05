Как избавить дороги от пробок без платных парковок

Только ли расширением зоны платных парковок можно разгрузить дороги мегаполиса? Что нужно сделать для того, чтобы город поехал, выяснял Сергей Смирнов.

Кто против?

Введение в Москве платных парковок в пределах Бульварного кольца, а следом и Садового не вызвало серьезного недовольства автомобилистов. И большинство опрошенных на нашем сайте высказалось за то, чтобы платным был только центр. Но у городских властей своя статистика: расширяя зону платных парковок фактически до спальных районов, нас клятвенно заверяют, что делается это исключительно по просьбе москвичей, — и в качестве одного из подтверждений приводят данные портала «Активный гражданин».

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Обманутые люди вышли на улицы: почти во всех районах Москвы, где вводилась платная парковка, прошли митинги протеста. Немалое количество муниципальных депутатов (преимущественно от оппозиционных партий) поддержали недовольных и подтвердили, что многие решения относительно платных парковок в приказном порядке спускались сверху. Мнением народных избранников и жителей окрестных улиц никто не интересовался. Выходит, городские власти нас обманывают?

В некоторых случаях чиновники не обязаны согласовывать с жителями свои действия. Статья 12 федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности» предоставляет правительству Москвы право самостоятельно решать, где организовывать платные места. Но касается это лишь дорог регионального или межмуниципального значения — вылетных магистралей и других крупных улиц. А если это местный проезд, расположенный в границах муниципалитета, вопрос устройства платной парковки находится в ведении местного самоуправления — муниципальных депутатов. Таким образом, закон четко разделяет полномочия городских и муниципальных властей по отношению к платным парковкам.

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02Акции протеста стали регулярными. Самый многочисленный митинг, собравший около 2000 человек, прошел в декабре на Пушкинской площади.
Акции протеста стали регулярными. Самый многочисленный митинг, собравший около 2000 человек, прошел в декабре на Пушкинской площади.
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Äîðîæíûå çíàêè íà óçêèõ óëèöàõ Ìîñêâû ñòàëè ïåðåíîñèòü íà ôàñàäû äîìîâ Путин: Проблемы мегаполисов не решить без платных парковок

Так почему всё делается наперекосяк? Потому, что в столице до сих пор не приняли нормативный акт, утверждающий перечень региональных и муниципальных дорог. И это очень удобно: городские чиновники сами решают, где устраивать платные парковки. К примеру, депутаты Бабушкинского района попросили исключить их территорию из зоны расширения, но префектура СВАО грозно ответила, что платные парковки будут появляться «вне зависимости от того, что решат депутаты». И так — во всех без исключения районах столицы. Инициатива наделить муниципальных депутатов полномочиями по организации платных парковок нашла поддержку почти всех районов Москвы, — но не верится, что им отдадут столь лакомый кусок.

Чтобы город поехал

Московские дороги перегружены. По оценкам Дептранса, в столице около 600 тысяч «лишних» машин. И городские чиновники, которые обеспечены служебным транспортом за счет налогоплательщиков, будут и дальше расширять платные парковки, вынуждая автомобилистов пересаживаться на общественный транспорт.

Голос оппозиции слаб, и новых идей негусто. Депутат Госдумы Ярослав Нилов предлагает оставить платные парковки лишь в пределах Бульварного кольца, а в остальных районах обязать городские власти создавать условия для того, чтобы коммерческие фирмы строили подземные паркинги. Но сколько будет стоить такое машино-место?

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03Основная задача введения платных парковок — убрать из города «лишние» автомобили. Вы хотите, чтобы среди них оказался и ваш автомобиль?
Основная задача введения платных парковок — убрать из города «лишние» автомобили. Вы хотите, чтобы среди них оказался и ваш автомобиль?

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов ничего принципиально нового не предлагает. По его мнению, платными парковками ситуацию на дорогах не изменить, поэтому вводить их надо обоснованно. Например, в центре стоянка должна быть платной, а в спальных районах — нет.

У журналистов ЗР есть идеи: о своем видении организации парковочного пространства мы рассказали в прошлом выпуске журнала (ЗР, 2016, № 1). Очевидно, что для борьбы с пробками властям следует заниматься не расширением платной зоны, а развитием инфраструктуры. Нужно построить два контура перехватывающих парковок. Первый — на окраине города, чтобы там жители Подмосковья пересаживались на общественный транспорт. Другой — близ Третьего транспортного кольца, причем с разумными тарифами.

Как избавить дороги от пробок без платных парковок
Как избавить дороги от пробок без платных парковок
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