РСКГ: близкие контакты первой степени

Третий этап российской кольцевой серии СМП РСКГ вошел в историю как один из самых губительных для техники. Бились и в первом повороте, и в быстрых «эсках», и даже между заездами — один из «крашей» случился прямо на прогревочном круге!

Ну вот как тут избежать нежелательных коллизий, если кто-то из доброжелательных соперников поставил вашу машину поперек движения?

Как различать борьбу на грани фола и борьбу за гранью фола? Где проходит эта грань? Споры на эту тему в автоспорте не утихают, и когда на Нижегородском кольце по трассе летали оторванные колеса и бамперы, подобных размышлений было предостаточно.

Конфигурация трассы под Нижним, которую выбрали в этом сезоне серии СМП РСКГ, исключает медленный сектор в начале круга, где прежде случались «завалы» на первых метрах дистанции. Да и на последующих кругах столкновения были нередки. Без этой связки поворотов трасса стала более быстрой, пилотажной и кое-кому из пилотов показалась даже слишком простой.

Прогреть шины

В теории такая «модификация» должна была привести к повышению безопасности, сокращению прямых контактов между участниками. Практически же вышло ровно наоборот: львиная доля всех разменов позиций во всех шести заездах трех классов — «Национальном», объединенном «Туринг-Лайт» и «Супер-продакшн» и даже в топовом «Туринге» — происходила со скрежетом металла и треском пластика. Бились и в первом повороте, и в быстрых «эсках», и даже между заездами — один из «крашей» случился прямо на прогревочном круге в субботу!

Если машину все время бить другими машинами, рано или поздно с ней что-нибудь произойдет. В чем и убедился Владислав Незванкин.

И кто, вы думаете, столкнулся на пути к стартовой решетке? Перед субботним заездом самые опытные пилоты «Туринга» Алексей Дудукало (Лукойл Рейсинг Тим, Audi RS3) и Михаил Грачёв (Lada Sport Rosneft, Lada Vesta TCR) столь отчаянно пытались прогреть шины на прохладном асфальте Нижегородского кольца, что ширины трассы им не хватило. После столкновения «лукойловец» остался с уничтоженной подвеской. А последствия аварии сказались и на второй день (сместившаяся шаровая уничтожила два колеса в воскресной гонке) — и заработал «баранку» за оба соревновательных дня. С лидерством в турнире пришлось временно распрощаться: с первого места «Дуду» разом слетел на седьмую строчку, да и Грачев изрядно испортил себе уикенд.

Это не просто лопнувшая шина. Колесо замерло под неестественным углом — по всей вероятности, подвеска требует серьезного ремонта.

Здесь вам не ралли-кросс!

Не менее «повезло» коллеге Грачева по команде из класса «Супер-продакшн». Lada Vesta 1.6Т Владислава Незванкина в обоих заездах удостаивалась повышенного внимания со стороны соперников в одном и том же первом вираже, причем в субботу — даже дважды подряд. Незванкину неизменно, пусть и с потерей ряда позиций, удавалось отлавливать машину после грубой атаки «в хвост», однако в воскресной гонке последствия ударов дали о себе знать: на атаке поребрика заднее левое колесо Весты эффектно оторвалось, отправив машину в неуправляемый полет к обочине.

Заезды «Туринга» в большинстве случаев проходят в корректной и уважительной атмосфере, но, видимо, общее напряжение нижегородского этапа передалось и сюда.

Тем обиднее, что как раз в тот момент Незванкин начал навязывать Ильсуру Ахметвалееву борьбу за вторую позицию, которая бы обеспечила команде АВТОВАЗа дубль, а самому Незванкину позволила минимизировать отставание в чемпионате от лидирующего напарника, Михаила Митяева. Так что реакцию Незванкина вполне можно понять: «Это же не ралли-кросс! В кольце такого быть не должно!». И эти эпизоды — далеко не единичные, их было очень много и в «старших» классах, и, конечно, в самом массовом «Национальном».

Секреты популярности

Однако не за этим ли на гонки ходят простые зрители? Не ради эффектных, захватывающих столкновений застывают у мониторов и телевизоров? Со зрителями, кстати, на самом автодроме в этот уик-энд все было довольно печально — трибуны заполнились от силы наполовину. Отчасти это можно списать на довольно сумбурную погоду и разгар дачного сезона. Но те, кто поленился приехать на этот этап СМП РСКГ, многое потеряли. Впрочем, исправить упущение можно, посмотрев записи драматичных гонок на медиапортале серии smp-rskg.tv.

Как и в обычных дорожных ДТП, по характеру повреждений можно предположить развитие событий.

В целом же очевидно, что Российская серия кольцевых гонок постепенно набирает популярность. В том числе — и за счет жесткой бескомпромиссной борьбы на трассе, в которой, к счастью, практически нет места травмам (современное «кольцо» — дисциплина весьма безопасная), но обыкновенно страдает техника. И пока широкая российская публика не распробовала всех тонкостей спортивной борьбы, именно столкновения и аварии будут оставаться магнитом, накручивающим просмотры видеотрансляциям и притягивающих людей на автодромы.

А лидеры кто?

В таком приподнятом настроении чемпионат уходит на летнюю паузу и возобновится 21–22 июля на трассе Казань Ринг. Временно уступив аудиторию чемпионату мира по футболу. К слову, на казанской трассе и жесткой контактной борьбы, и академически чистых, филигранных обгонов всегда было вдосталь. А в ожидании битвы самое время подвести некий промежуточный итог.

События на этапе развивались настолько нетривиально, что даже действующий чемпион «Национального» Айдар Нуриев не набрал очков.

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В самом младшем классе «Национальный Юниор» летние каникулы получатся особенно длинными, его заезды в Нижнем не проводили. Тем сильнее закипят страсти после возобновления сезона, ведь Ирина Сидоркова (Академия ралли) имеет в копилке ровно 100 очков и с огромным отрывом опережает Алексея Сахарова (Гоночная академия Антона Захарова) с 62 очками и Илью Дощечкина (B-Tuning) с 55 очками.

В «Национальном» лидерство у Глеба Кузнецова из Академии ралли, второе место у Павла Кальмановича (AG Team), третье — у Игоря Львова (Redmond Drive). Примечательно, что нынешние лидеры выступают на локализованных иномарках Volkswagen Polo и Hyundai Solaris. Андрей Петухов на Ладе Kalina заводской команды АВТОВАЗа после толкотни на нижегородском этапе выпал из тройки лидеров.

Помимо неприятностей контактного характера хватало и приключений по чисто техническим причинам. Эта Гранта вышла из строя сама по себе.

В «Туринг-Лайт» ситуация схожая: первое место Григория Бурлуцкого и Андрея Радошнова, выступающих на Peugeot 208 в ливрее Carville Racing, разделяет всего ничего. Игорь Самсонов на Volkswagen Polo Академии ралли после победы в субботней гонке и проигрыша в воскресной занимает третье место с небольшим отрывом. Чего не скажешь о зачете «Суперпродакшн»: выглядит очевидным, что корону разыграют пилоты Lada Sport Rosneft Михаил Митяев и Владислав Незванкин. А вот на третьей строчке сейчас сразу двое спортсменов — Николай Виханский (Honda Civic, Delphi RHHCC R.T.) и «грантовод» Ильсур Ахметвалеев из Nefis Racing Division.

Прекрасный пол в Нижнем также не особо жалели. Судя по отрихтованному борту, Юля Струкова кому-то очень-очень мешала.

В самом мощном классе «Туринг» пилоты фирменной команды Lada тоже сильны, однако пока лишь один из них в тройке лидеров: Кирилл Ладыгин на второй позиции в чемпионате. Тогда как Дмитрий Брагин на Audi RS3, представляющий казанский СТК «ТАИФ Моторспорт», в Нижнем был результативнее соперников. Замыкает тройку лидеров Иван Лукашевич, который в минувший выходные впервые привел свой SEAT Leon на первое место.

Что ж, борьба на экваторе РСКГ в этом году обещает быть жаркой — вне зависимости от того, какой стиль борьбы выберут пилоты.