10 фактов о шинах и Байкале, которые вы не знали (скорее всего)

Российские шинники из Cordiant под закрытие зимнего сезона провели испытания шипованных шин на одном из самых больших катков мира — по льду самого глубокого озера. Выяснилось много любопытных подробностей.

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1. Замерзший Байкал — один из самых больших катков в мире, его площадь больше 30 тысяч квадратных километров. Больше только американские озера Верхнее и Гурон. Но замерзают они нерегулярно, последний раз их полностью сковывал лед в 2014 году.

Так что Байкал можно назвать самым большим из регулярных катков.

Зимний Байкал — больше 30 000 квадратных километров чистого льда. Отличный испытательный полигон для зимних шин!

2. По льду озера можно кататься на коньках, но справятся с задачей не все: байкальский лед очень скользкий из-за кристальной чистоты воды. И он абсолютно прозрачен — сквозь него видна бездна воды. Максимальная глубина Байкала достигает 744 метров. Бояться не нужно: полуметровый байкальский лед выдерживает вес вертолета МИ-8, а по полутораметровому, который здесь в основном и бывает, спокойно пройдет танк Т-90.

Байкальский лед считается особо скользким из-за кристальной чистоты воды. Так что я предпочитаю валенки.

3. Cordiant проводил испытания своих шин на байкальском льду в течение целого дня, позволив автожурналистам и блогерам сравнивать их в торможении с продукцией других популярных марок. Причем свои шины поставили на «подопытный» Nissan X-Trail последними, когда весеннее солнце уже подтопило лед и на поверхности образовалась водяная пленка. Разумеется, тормозной путь должен был стать намного больше. Тем не менее российские шины хорошо боролись с более дорогими конкурентами и показали результат на «серебро».

«Агрегатоносителями» для шин Cordiant и конкурентов иностранных марок стали кроссоверы Nissan X-Trail третьего поколения (T32).

4. Количество шипов на зимних шинах постоянно растет. В 2009 году технический регламент для скандинавских стран запрещал выпуск шин, у которых больше 50 шипов на погонный метр. Сегодня технический регламент Таможенного союза допускает до 60 шипов на погонный метр для шин, выпущенных после 1 января 2016 года. Но при условии, что независимая лаборатория установит, что такие шины разрушают покрытие не больше обычных. У шины Cordiant Snow Cross, которая использовалась в наших испытаниях, в пятне контакта (размером с тарелку) находится не меньше 10 шипов.

Зимние шипованные шины Cordiant Snow Cross не назовешь новинкой, но они по-прежнему пользуются спросом.

5. Cordiant Snow Cross иногда называют «русской Хаккой» из-за сходства рисунка протектора с финской продукцией. Однако рисунок у российской шины все-таки оригинальный, запатентованный, а современные зимние шины, как правило, в основном в такую же «скандинавскую елочку» (нордический тип протектора), так что их сложно отличить друг от друга уже с нескольких метров. Кстати, поищите в сети сравнительные тесты финских и русских шин — это любопытно.

— Снять верхнюю одежду, отстегнуть ремни, открыть окна, — командует в рацию ледовый капитан, ведущий нашу колонну по байкальскому льду. Пассажиры берутся за камеры.

6. Выпуская новую модель зимней шины, Cordiant производит нешипованную шину и проводит ее тесты, затем организует тендер на шипы и выбирает лучшие. В шинах Snow Cross применяются легкие и прочные шипы Spike-Cor финской марки Scason, с корпусом из алюминия и многогранной твердосплавной вставкой из карбида вольфрама.

Основные технические новации Cordiant Snow Cross на одном слайде.

7. У Cordiant Snow Cross идеальная ошиповка и одни из самых выступающих шипов, по замерам «За рулем». До теста — 1,5 мм, после — на 1,4 мм. Примерно такие же результаты у более дорогих конкурентов.

Cordiant Snow Cross шипуют особо прочными и легкими шипами финской марки Scason.

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8. Разработка новой модели шины, как правило, ведется в нескольких бюро в разных странах — тех, которые могут обеспечить лучший результат.

При производстве российских шин Cordiant используется импортное оборудование и материалы (например, резиновая смесь). Резиновую смесь Cordiant Snow Cross разрабатывали совместно с немцами. За счет нового компаунда по сравнению с шинами предыдущего поколения тормозной путь сократился на 12%, разгон на льду улучшился на 9%.

Кажется, больше всего туристов на Байкале из КНР. А возят их, в основном, уазовские «буханки». Некоторые также на шинах Cordiant.

9. Говоря о составе резиновой смеси зимних шин, шинники обычно упоминают силику. Это латинское название диоксида кремния, белого порошка, состоящего из частиц от 5 до 45 микрон, обеспечивающего эластичность шины в мороз, повышающего износоустойчивость шины, снижающего сопротивление качению и улучшающего устойчивость на мокрой дороге. Силика используется не только в шинной промышленности, но и в гомеопатии и при производстве косметики (выравнивает свет, маскирует морщины, впитывает жир и пот).

Весь первый день журналисты и блогеры выполняли одно упражнение — «разгон-торможение», примеряясь к роли испытателей шин.

10. На шинах Cordiant Snow Cross не найдешь маркировку SUV, которую ставят на шины с усиленными боковинами. Однако все шины этой модели оснащены усиленным каркасом и подходят для тяжелых автомобилей (тех же кроссоверов), о чем свидетельствует надпись Reinforced на боковине.