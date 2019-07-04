Пикапы на нашем рынке: выбираем с экспертом «За рулем»

Продажи пикапов в России заметно упали. В прошлом году покупателей нашли всего 11 500 машин. Тем не менее интерес к ним есть. Для многих важны не столько грузоподъемность и размеры кузова, сколько то, что современный полноприводный пикап по ездовым возможностям и салону близок к большому внедорожнику, но при этом дешевле.

Некоторые пикапы из-за низкого спроса ушли с нашего рынка, однако восемь моделей пока еще в строю. Рассмотрим сегодня четыре самые доступные модели этого сегмента — их основные черты с учетом впечатлений, полученных на наших тестах.

УАЗ Патриот Пикап

УАЗ Патриот Пикап

УАЗ Патриот Пикап

Двигатель бензиновый, 2,7 л, 150 л.с. при 5000 об/мин

Коробка передач М5

Привод подключаемый полный

Цена 804 900–1 185 000 ₽

Другого столь крупного полноприводного автомобиля за цену около миллиона не найти. Уазовский Пикап предлагают в пяти комплектациях, и самая богатая версия не дороже 1,2 миллиона.

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Достоинства УАЗа — известная конструкция, прочная подвеска, разветвленная дилерская сеть. В трансмиссии — понижающая передача. Дорожный просвет 210 мм не самый большой в классе, но достаточный. Грузоподъемность тоже не рекордная: 725 кг.

После модернизации двигатель ЗМЗ стал заметно тяговитее, хотя чудес от него, как и прежде, ждать не приходится: при 2650 об/мин он выдает 235,4 Н·м момента. Бензиновый двигатель (единственный в классе!) — явный недостаток. Расход топлива 12–17 л/100 км — норма. Кроме того, УАЗ, несмотря на модернизацию подвески, по-прежнему скорее внедорожный, чем шоссейный автомобиль.

Fiat Fullback

Fiat Fullback

Fiat Fullback

Двигатель дизельный, 2,4 л, 154 л.с. при 3500 об/мин или 181 л.с. при 3500 об/мин

Коробки передач М6, А5

Привод подключаемый полный

Цена 1 709 000–2 439 000 ₽

Родной брат Mitsubishi L200, и собирают его на том же заводе в Таиланде. В активе — вполне современные агрегаты, включая два дизеля: 2.4 (380 Н·м при 1500–2500 об/мин) и 2.8 (430 Н·м при 2500 об/мин). Более мощный Fullback имеет постоянный полный привод.

Это самый дешевый на нашем рынке пикап с автоматом. Блокировка заднего межосевого дифференциала (фирменная система Super Select от Mitsubishi) — опция. Дорожный просвет далеко не рекордный — 205 мм. И грузоподъемность невелика: от 565 до 580 кг — в зависимости от комплектации, а их семь. В качестве опций предлагают заводские крышки кузова или надстройку с окнами. С надстройкой Fullback — вылитый пятидверный внедорожник.

Недостатки Фуллбека — некая грузовая грубоватость, выражающаяся, в частности, в вибрациях (особенно на бездорожье), и не лучшая репутация марки.

Foton Tunland

Foton Tunland

Foton Tunland

Двигатель дизельный, 2,8 л, 163 л.с

Коробка передач М5

Привод подключаемый полный

Цена 1 399 000–1 699 900 ₽

Малоизвестный у нас Tunland — вариация на тему японского пикапа Toyota Hilux предыдущего поколения. Имеет довольно солидный вид и традиционную конструкцию — с пружинной подвеской спереди и рессорной сзади.

Грузоподъемность внушительная — 975 кг. Дорожный просвет 200 мм — один из самых скромных в сегменте. Двигатель — дизель мощностью 163 л.с., его максимальный крутящий момент — 360 Н·м. Коробка передач только механическая, 5-ступенчатая.

Foton привлекает богатой базовой комплектацией при сходной цене. Но марка недостаточна известна у нас, а дилерская сеть невелика. Чего ждать от машины в эксплу­атации, никто пока толком не знает. Кот в мешке.

Isuzu D‑Max

Isuzu D‑Max

Isuzu D‑Max

Двигатель дизельный, 2,5 л, 163 л.с. при 3600 об/мин

Коробки передач М6, А5

Привод подключаемый полный

Цена 1 885 000–2 349 000 ₽

Единственный в России пикап, который можно купить не только с двойной кабиной, но и с полуторной. Впрочем, как раз такие модификации интереса у наших покупателей не вызывают.

D‑Max обладает всеми стандартными для пикапов особенностями, включая мощную раму, дизель и понижающую передачу (2,48). Грузоподъемность приличная: 975–980 кг.

По поведению на дороге Isuzu — грубоватый, действительно грузовой автомобиль. Прочный и выносливый. Рабочий характер в типичных для пикапов в России условиях эксплуатации (не пыльных) — скорее недостаток, нежели достоинство.

Окончание следует.

Полную версию статьи читайте в журнале «За рулем» №7'2019.

Пикапы на рынке России (данные за 2018 год)

Объем продаж, шт. Доля в сегменте, % УАЗ Пикап 3799 33,0 Toyota Hilux 3190 27,7 Mitsubishi L200 3028 26,3 Volkswagen Amarok 785 6,8 Mercedes-Benz X‑класса 263 2,3 Fiat Fullback 225 2,0 Isuzu D‑Max 173 1,5 Foton Tunland 47 0,4

Фото: фирмы-производители: depositphotos