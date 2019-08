Как была изобретена «маршрутка»: забытый проект из 60-х

ЭРА-ГЛОНАСС подвела Chrysler и Jeep. Объявлен отзыв Под сервисную кампанию попали автомобили Chrysler и Jeep, купленные в период с июля 2017 года по апрель 2018 года. Новый релиз Need For Speed: опубликовано видео геймплея В игре Need For Speed Heat прокачивать можно будет не только машины, но и внешний вид райдера. В России вырос спрос на подержанные автомобили с дизелем Несмотря на снижение интереса к новым машинам с дизельными двигателями, автомобили с таким же типом моторов на вторичном рынке оказались весьма востребованными.