Как была изобретена «маршрутка»: забытый проект из 60-х — журнал За рулем

Как была изобретена «маршрутка»: забытый проект из 60-х

В начале 1960‑х годов известный дизайнер Юрий Долматовский предложил концепцию перспективного автомобиля-такси с однообъемным вместительным кузовом из стеклопластика.

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Правая сдвижная дверь, прекрасная обзорность, простота мойки кузова и салона — по сравнению с такси на базе ГАЗ‑21 машина выглядела революционной. Пятидесятисильный мотор от Москвича обеспечивал автомобилю скорость до 100 км/ч — для города вполне достаточно. Проект всем понравился, однако на долгие годы в такси остались работать привычные всем ­«волжанки».

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы слышали, что во времена Москвичей и Жигулей самым популярным тюнингом мотора была переделка классического зажигания в электронное?

  • Вы знаете, почему на первых Жигулях почти не было стрелочных приборов?
  • А о том, что наличие антибукса в багажнике автомобиля может сэкономить массу времени и нервов автомобилисту?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Фото: из архива автора

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