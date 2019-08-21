Как была изобретена «маршрутка»: забытый проект из 60-х

Car.ru опубликовал топ-5 внедорожников и кроссоверов, чаще других попадающих в ДТП. Издание ссылается на американский автомобильный портал, который составил список небезопасных авто. За основу взято количество аварий, произошедших с той или иной моделью на 1 млн км пробега.
Мы угнали один из первых приехавших в Россию Сузуки Джимни сразу после официальной презентации в Москве. Нам достался автомобиль в богатой комплектации. Посмотрим на него со всех сторон и поездим не только по асфальту, но и там, где Jimny должен жить, — по пересеченной местности.