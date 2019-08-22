Opel Corsa за 400 000 рублей: выбираем лучший вариант

В бюджет до полумиллиона попадают дважды рестайлинговые автомобили с пробегом менее 100 000 км. Можно найти вполне еще живые машины в хорошей комплектации. Но есть и то, что может огорчить будущего владельца Корсы.

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Opel Corsa VI

Годы выпуска: 2011–2013

Двигатели: бензиновые, Р4, 1,2 л (85 л.с.); 1,4 л (100 л.с.)

Коробки передач: М5, А4, Р5

Привод: передний

КУЗОВ: антикоррозионная обработка хорошая, а качество лакокрасочного покрытия подкачало. Сколы появляются очень быстро; на кузове много зон, подверженных «пескострую».

Opel Corsa (шестое поколение)

МОТОРЫ: атмосферные бензиновые GM малого объема (1,2 и 1,4 литра) в своей механической основе просты и надежны, серьезные неисправности для них нехарактерны. Разве что навесное оборудование иногда подводит.

ТРАНСМИССИЯ: 4-ступенчатый автомат Aisin— удачный агрегат. Чего нельзя сказать о механических коробках и построенном на их основе однодисковом роботе Easytronic: они считаются откровенно проблемными.

ШАССИ: в задней подвеске относительно невысок ресурс у сайлент-блоков балки, а в передней — у опор амортизаторов. Рулевое управление с электрическим усилителем руля капризно. Можно нарваться на стучащую рейку или отказы электроники.

САЛОН: простоват. После 100 000 км капитулирует знатная доля элементов отделки: дерматиновая обшивка боковин передних сидений, руль, кожух рычага коробки передач.

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Corsa шестого поколения — ликвидная машина. Лучше всего продаются пятидверные хэтчбеки в богатой комплектации, особенно ценятся версии с климат-контролем.

ИТОГ: Opel Corsa шестого поколения — неоднозначный вариант. Серьезных проблем не так уж много, но букет возможных мелких неисправностей может сильно огорчить. И он встречается не так уж редко. При подборе автомобиля обязательна тщательная диагностика. И держитесь подальше от модификаций с роботом.

За эти же деньги можно приобрести почти новую Гранту. Каких сюрпризов ожидать от такого приобретения (и как сделать правильный выбор), читайте в обзоре эксперта «За рулем».

Фото: Opel