7 лучших материалов года: рейтинг «За рулем»

Это был… сумбурный год! По крайней мере, такой вывод можно сделать, изучив самые читаемые публикации на нашем сайте.

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Редакция «За рулем» в целом и каждый автор в отдельности «заточены» на то, чтобы удовлетворить запросы читателей в полной мере. Да, мы стараемся ответить на все ваши вопросы — даже если вы еще не успели их задать:-) И очень часто можем заранее предсказать, какую из статей будут читать и обсуждать взахлеб день, максимум неделю, а к какой будут возвращаться вновь и вновь. Но действительность порой превосходит самые смелые прогнозы.

Ниже — рейтинг самых читаемых публикаций 2019 года. И кое-что в нем вас наверняка удивит, что-то повеселит, а что-то растрогает, как растрогало нас. А многое, безусловно, пригодится в жизни.

Получается, самый важный вопрос для каждого водителя — что нужно делать, и главное, чего нельзя делать, если в автомобиле вдруг запотели окна. Рекомендации эксперта «За рулем» Алексея Ревина кому-то покажутся избитыми истинами, но ведь они работают! А главное, о них еще не знает огромное число начинающих водителей.

Вот не думали мы, затевая раздел FAQ («frequently asked questions» или «часто задаваемые вопросы»), что все рекорды побьет ответ именно на этот вопрос, но с темой явно угадали, как считаете? Согласитесь, что и вам сейчас захотелось узнать ответ на этот вопрос. Тогда жмите в заголовок и читайте.

Задачи из жизни, в которой мы предлагаем читателям выбрать верный сценарий действий в той или иной реальной дорожной ситуации и проверить, насколько хорошо они помнят Правила дорожного движения, предсказуемо пользуются успехом. Но лидером по «кликам» стала именно эта. Примечательно, что лишь четверть читателей выбрала правильный ответ. Все остальные ошиблись. А вы как ответите?

Актуальная зимняя тема. Эти знания определенно стоит освежить в памяти каждому из нас: ведь в такой ситуации с наступлением морозов может оказаться любой, причем как в роли «донора», так и «реципиента». Рекомендуем ознакомиться с этой статьей заранее, пока зима не застала вас врасплох. Или хотя бы сохранить ссылку в избранных.

С этой публикацией мы попали в самую точку. И в самом деле — давно пора вывести на чистую воду многочисленных «доброхотов», которые вольно или невольно дезинформируют своих друзей, рассылая фейковые новости. Такие, как эта, о новых (якобы) штрафах за нарушения ПДД, которые должны (как будто бы) вступить в силу буквально на днях — она гуляет по Сети, пугая водителей, далеко не первый год.

Эта новость, претендующая на звание «Скандал года», фейковой не была, но нашумела изрядно. Все, кому предстояло менять или получать водительские права, были неприятно удивлены инициативой Минздрава, который решил выявлять алкоголиков и наркоманов путем платных и недешевых анализов. Резонанс был такой силы и мощи, что ситуацию пришлось разруливать лично президенту. «Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», — подчеркнул глава государства. Так что ждем нового этапа: чиновники непременно придумают, как бы залезть к нам в карман.

История Ксении Каторгиной из Екатеринбурга, которая отправилась продавать свой автомобиль Ауди Q5 случайному покупателю и бесследно исчезла, стала уроком для многих: по горячим следам удалось выяснить, что Ксению убил мнимый «покупатель». У красавицы, которую сгубила беспечность и вера в людей, осталась малышка дочь и кредит по ипотеке — она собиралась частично закрыть его, продав машину. К счастью, девочку не оставили без крыши над головой — долг Ксении перед банком, 2,5 млн рублей, погасил владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Респект!

Что еще привлекло внимание читателей «За рулем»

Конечно, это различные аспекты эксплуатации автомобилей. Всех волнует, что произойдет, если нажать на кнопку ESP: в чем чаще всего ошибаются автомобилисты; какие двигатели самые ломучие: как снять колесо, если у болта сорваны грани.

И среди неновых машин у нас есть любимицы. На первом месте — Нива. Именно она оказалась главным ньюсмейкером, когда решила обновиться. Впрочем, и редкие модификации ВАЗ-2121, о которых напомнил автоисторик Сергей Канунников, тоже пошли на ура.

Ну и куда же без скандальных видео! Видеоролики-чемпионы — про «запрещенный» шуруповерт без документов, обнаруженный в багажнике сверхбдительным гаишником, и видео проезда губернатора Владимирской области в сопровождении патрульных ДПС, спровоцировавших аварийную ситуацию.

О чем будем писать (и читать) в 2020-м? Время покажет, а вы, как всегда, подскажете — если вдруг пропустим что-то важное и интересное.

С Новым годом! Оставайтесь с нами!

Фото: depositphotos, «За рулем»