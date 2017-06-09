Гоняет сын, а штрафы мне... Можно переадресовать?
Читателю «За рулем» отвечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
На машине часто ездит сын, допуская нарушения скоростного режима, из-за чего регулярно приходят «письма счастья». Я их оплачиваю как собственник машины. В воспитательных целях хочу, чтобы он сам платил штрафы. Можно ли как-то переписать нарушения на него?
Е. Никитин, Симферополь
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
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По общему правилу, содержащемуся в статье 2.6.1 КоАП РФ, к ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме средствами фотовидеофиксации привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств.
В то же время указанное лицо освобождается от административной ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц.
Таким образом, вы вправе обжаловать в установленном порядке вынесенные в отношении вас постановления, указывая в жалобах данные сына, находившегося за рулём во время фиксации правонарушений.
- Как обжаловать «письмо счастья», подробно рассказано тут.
Фото: Depositphotos
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