Гоняет сын, а штрафы мне... Можно переадресовать?

Читателю «За рулем» отвечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

На машине часто ездит сын, допуская нарушения скоростного режима, из-за чего регулярно приходят «письма счастья». Я их оплачиваю как собственник машины. В воспитательных целях хочу, чтобы он сам платил штрафы. Можно ли как-то переписать нарушения на него?

Е. Никитин, Симферополь

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

По общему правилу, содержащемуся в статье 2.6.1 КоАП РФ, к ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме средствами фотовидеофиксации привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств.

В то же время указанное лицо освобождается от административной ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц.

Таким образом, вы вправе обжаловать в установленном порядке вынесенные в отношении вас постановления, указывая в жалобах данные сына, находившегося за рулём во время фиксации правонарушений.

Как обжаловать «письмо счастья», подробно рассказано тут.

Фото: Depositphotos