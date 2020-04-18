Дыхание замирает: как учились десантировать танки (и не только)

Маневр одновременно и эффектный, и эффективный.

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Первые в мире массовые выброски десанта были произведены именно на маневрах в СССР. Начинали с двенадцати человек в августе 1930 года, а в 1935-м высаживали уже 1200. Картина получилась красивая и грозная — все небо было испещрено парашютами. Вскоре задумались и о сбросе средств усиления для десантников. К самолетам разрабатывались специальные подвески для сбрасывания орудий. Но этого было мало — даже легкую пушку можно было использовать эффективнее, если к чему-то ее прицепить.

Что-то полегче — например, мотоцикл — можно было сбрасывать даже с небольшого биплана-разведчика Р-5. Первые системы сброса представляли собой раму, в которую помещался мотоцикл, и 2 парашюта. Вся конструкция весила 650 кг, и при сбросах на испытаниях регулярно повреждались мотоциклы. Тогда разработали безрамные системы, и все наладилось — несмотря на то, что дополнительных приспособлений для амортизации не было, мотоцикл приземлялся на собственные колеса и оставался исправен.

Подвеска мотоциклов под самолет Р-5 (valka.cz)

Дальше — больше. Желая оснастить десантников хоть какой-нибудь бронированной мобильной техникой, научились сбрасывать с воздуха танкетку Т-27 — на все том же 30-метровом куполе. Дополнительной амортизации предусмотрено не было — подвески танкетки для парашютного сброса вполне хватало.

Подвеска под самолет танкетки Т-27 (www.aviarating.com)

Пытались сбрасывать и легкие танки Т-37. Поскольку они были еще и плавающими, их сбрасывали на воду с бреющего полета. Таким образом танк не становился легкой мишенью при сбросе, надолго зависая под куполом у всех на виду. Подлетает здоровенный ТБ-3 к гладкому озеру, опускается до высоты в 5–10 м и сбрасывает Т-37 уже с экипажем.

Систему, разумеется, вначале попробовали испытать без людей. И не зря — во время приводнения танк получал повреждения, которые лишали его плавучести. Хотя пытались всячески амортизировать — рамой из окованного бруса и листа стали снизу. Пробовали даже между этим листом и танком еловых веток плотно напихать — все бесполезно. В итоге от идеи, увы, пришлось отказаться.

Опыты по беспарашютному десантированию танка Т-37 на воду (voenhronika.ru)

Благородное безумие

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Аппетиты военных и фантазия изобретателей росли — нужно было помочь десантникам танком с пушкой и броней потолще. У страны имелся самолет-гигант АНТ-20, способный поднять в воздух танки БТ или Т-26 — по классификации вроде тоже легкие, но на деле на голову превосходящие «полутанкетку» Т-37. А находящийся еще в разработке тогда «сверхгигант» ТБ-6 с размахом крыла в сотню метров теоретически мог бы взять на борт трехбашенный Т-28 или 203-мм гаубицу.

К сожалению, оба построенных АНТ-20 трагически погибли — один в 1935-м, а другой в 1942-м, — и дальше с их постройкой как-то не задалось. А ТБ-6 так и остался амбициозным проектом на бумаге. Наигравшись в самолеты-гиганты, в СССР стали больше внимания обращать на рациональность проектов.

Модель так и не построенного «сверхгиганта» ТБ-6, который мог бы таскать даже трехбашенные танки (secretprojects.co.uk)

Война всё показала

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Другие страны почти не экспериментировали со сбросом бронетехники на парашютах. Зато за границей любили планеры — британцы, например, десантировали с их помощью легкие танки «Тетрарх». Немцы же построили огромный планер Me-321, поднимавший более 20 тонн, — с его помощью можно было перевозить даже некоторые модификации среднего танка Pz-IV.

Во время Второй мировой войны советские войска так и не провели по-настоящему массовых десантных операций, отработанных еще в середине 30-х. Причина — в характере войны. Наша Родина подверглась внезапному нападению. Первые годы войны были очень тяжелыми — и необходимое для успешной работы десантников взаимодействие организовать нужным образом получалось далеко не всегда. Поэтому сбрасывать массовые десанты уровня маневров 1935 года никто не решался. А когда советские войска стали массово наступать, в деле предпочитали использовать проверенные средства — то есть танковые подразделения.

Комментарий эксперта

Евгений Белаш, военно-исторический публицист

Евгений Белаш, автор книг «Танки межвоенного периода» и «Мифы Первой мировой», а также статей на историческую тему для порталов Warspot и Warhead.

— Осенью 1941 года бойцов 5-го воздушно-десантного корпуса на самолетах ПС-84 и ТБ-3 перебросили в район Мценска и Орла, где они преградили путь наступающим на Москву немецким танкам. По воздуху перевезли даже легкие танки Т-37.

В январе 1942 года Красная армия начала крупную десантную операцию у Вязьмы, а в 1943 году — вторую, при форсировании Днепра. А тактические воздушные десанты за время войны выбрасывались десятки раз.

В целом Вторая мировая на опыте десантников Германии, СССР и США показала, что парашютные десанты против сильного противника ведут к большим потерям обученных кадров и техники. А вот когда противник слаб, дело другое — в войне с Японией внезапные посадочные десанты советских войск прямо на японские аэродромы в Маньчжурии немало способствовали деморализации врага.

После войны СССР оправится от понесенных потерь и сформирует мощные воздушно-десантные силы, способные устраивать намного более масштабные высадки. Возможности современных самолетов и систем сброса позволяют сбрасывать даже 13-тонные БМД-3 — и не по одной за раз, а аж по четыре штуки на самолет. Прогресс не стоит на месте — об этом в 30-е годы могли только мечтать.

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