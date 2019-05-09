Главное оружие Победы: 7 лучших образцов техники

Войны выигрывают, в первую очередь, люди. Массовая храбрость, уровень руководства, слаженность подразделений и работа политруков/капелланов по поддержанию боевого духа — без всего этого победить почти невозможно.
Но в большой индустриальной войне XX века, которой и являлась Великая Отечественная, имелось еще одно условие. Обязательное, хоть и не достаточное.
Этим условием была техника.
Т-34 — основа танковых войск
Всего за годы войны заводы успели изготовить более полусотни тысяч Т-34 всех модификаций.В начале войны это был еще сравнительно сырой танк не без проблем. Но с каждой модификацией устранялись все новые слабые места. В итоге получился хорошо сбалансированный средний танк. Быть может, он был грубоват и не очень удобен в управлении. Но Т-34 был сравнительно прост в производстве, а без массовости в большой индустриальной войне далеко не уедешь. А когда танк прошел большую модернизацию и обзавелся 85-мм орудием, он смог уверенно побеждать даже совсем серьезных противников вроде «Тигров».
КВ — неприятный сюрприз для вермахта
Этот тяжелый танк первой половины войны не был волшебным оружием, автоматически дающим победу в любой битве. Но его неожиданно крепкая броня стала серьезным сюрпризом для вторгшихся в СССР немцев.
КВ был одним из немногочисленных козырей РККА в тяжелейшее лето 1941-го. Тогда с ним могли бороться только 88-мм зенитки, авиация и некоторые подкалиберные снаряды.
В 1942-м у врага массово появились 75-мм длинноствольные пушки на танках, в 1943-м — грозные «Тигры» и «Пантеры». Славно прослуживший в первую половину войны тяжелый танк начал устаревать. Но перехватить эстафету уже спешила новая машина.
ИС — сильнейший тяжелый
На смену КВ отечественным конструкторам удалось создать новый тяжелый танк. Он был намного лучше вооружен и забронирован, но весил даже меньше, чем некоторые модификации КВ. Что было только в плюс для промышленности — не надо перестраивать заводы, заказывая, например, более грузоподъемные краны. И военная логистика для нового танка ИС была плюс-минус такой же, как и для привычного КВ.
Особенно хорошо зарекомендовал себя ИС-2. Мощная 122-мм пушка позволяла как успешно противостоять «Королевским тиграм», так и поддерживать пехоту снарядами с высоким фугасным действием. Вкупе с очень хорошей броней это делало ИС-2 самым грозным танком РККА в Великую Отечественную войну.
Су-76 — рабочая лошадка войны
Военным хотелось использовать эти мощности не только для получения легких танков. Результатом стала Су-76 — самоходная артиллерийская установка на базе Т-70, но с открытой рубкой и 76-мм (а не 45-мм, как у него) пушкой. Специфика производства позволяла печь Су-76 как горячие пирожки, и в итоге насытить ими стрелковые дивизии. Получившаяся самоходка, конечно, не прославилась, как убийца «Тигров», но пехоте требовалось иное — сопровождение и поддержка в бою против неприятельских огневых точек. И эту задачу Су-76 с честью выполняла.
«Катюша» — асимметричный ответ
В первую половину войны серьезным преимуществом вермахта была сильная артиллерийская группировка. Что еще хуже — у немцев были тягачи, которые могли тянуть пушки со скоростью танков. Мы же сделали упор на количество самих танков, и в результате маневренным соединениям РККА не хватало артиллерийской поддержки — она попросту не поспевала.
Решением стала «Катюша» — реактивная система залпового огня на шасси обычного грузовика. Сравнительно простые и дешевые в производстве, «Катюши» были достаточно быстры, чтобы поспевать за танковыми частями и поддерживать их огнем. Как у всякого асимметричного ответа, у них были свои минусы. Например, недостаточная дальность огня, большое рассеивание и меньшая эффективность работы по окопанному противнику. Но если удавалось «поймать» контратакующее подразделение неприятеля на открытой местности, то разгром причинялся страшный.
Ил-2 — поддержка с воздуха
Штурмовик Ил-2 оказался самым массовым боевым самолетом за всю историю — более 36 тысяч экземпляров. Прочная конструкция хорошо подходила для атак на бреющем полете. Илы могли проводить много времени у самой земли, осуществляя непосредственную поддержку — и пусть снизу по ним стреляло все, что могло стрелять.
Многофункциональная рабочая лошадка, Ил-2 был особенно хорош для атак на отступающие колонны. Обилие двигающихся в линию слабозащищенных целей вроде пехоты или машин снабжения всегда хорошо сочеталось с пушками, бомбами, реактивными снарядами и полетами на небольших высотах. Поэтому в 1944–45 годах Ил-2 регулярно устраивали немцам настоящие избиения.
Авиабомбы ПТАБ — универсальное оружие
Перечисленная техника была не просто хороша на полигоне или даже в условиях реального боя. Намного важнее в большой индустриальной войне другой фактор — технологичность. Ослабленная Первой мировой и разрушенная гражданской страна совершила подвиг. Она провела болезненную, но необходимую индустриализацию. Но пробежать столетие за десяток лет без последствий нельзя — к началу Великой Отечественной наша промышленность была сильнее, чем раньше, но все еще слабее, чем у немцев. И главным требованием к технике стала возможность её массового производства именно этой, имеющей ряд недостатков и «перекосов», промышленностью. Это требование было выполнено — и в итоге в мае 1945-го в Берлине стояли именно ИСы и Т-34.
Текст: Тимур Шерзад
Фото: waralbum.ru
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