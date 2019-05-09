Главное оружие Победы: 7 лучших образцов техники

Техника, про которую мы рассказываем, была не просто хороша на полигоне или даже в условиях реального боя. Намного важнее в большой индустриальной войне другой фактор — технологичность.

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Войны выигрывают, в первую очередь, люди. Массовая храбрость, уровень руководства, слаженность подразделений и работа политруков/капелланов по поддержанию боевого духа — без всего этого победить почти невозможно.

Но в большой индустриальной войне XX века, которой и являлась Великая Отечественная, имелось еще одно условие. Обязательное, хоть и не достаточное.

Этим условием была техника.

Т-34 — основа танковых войск

Т-34/85 на улицах Берлина

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Всего за годы войны заводы успели изготовить более полусотни тысяч Т-34 всех модификаций.В начале войны это был еще сравнительно сырой танк не без проблем. Но с каждой модификацией устранялись все новые слабые места. В итоге получился хорошо сбалансированный средний танк. Быть может, он был грубоват и не очень удобен в управлении. Но Т-34 был сравнительно прост в производстве, а без массовости в большой индустриальной войне далеко не уедешь. А когда танк прошел большую модернизацию и обзавелся 85-мм орудием, он смог уверенно побеждать даже совсем серьезных противников вроде «Тигров».

КВ — неприятный сюрприз для вермахта

Танки КВ-1 двигаются на фронт. Ленинград, 1941 год

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Этот тяжелый танк первой половины войны не был волшебным оружием, автоматически дающим победу в любой битве. Но его неожиданно крепкая броня стала серьезным сюрпризом для вторгшихся в СССР немцев.

КВ был одним из немногочисленных козырей РККА в тяжелейшее лето 1941-го. Тогда с ним могли бороться только 88-мм зенитки, авиация и некоторые подкалиберные снаряды.

В 1942-м у врага массово появились 75-мм длинноствольные пушки на танках, в 1943-м — грозные «Тигры» и «Пантеры». Славно прослуживший в первую половину войны тяжелый танк начал устаревать. Но перехватить эстафету уже спешила новая машина.

ИС — сильнейший тяжелый

ИС-2 в Берлине. На заднем плане — немецкая колонна Победы (в честь объединения Германии в XIX веке). Но в мае 1945-го настала другая эпоха.

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На смену КВ отечественным конструкторам удалось создать новый тяжелый танк. Он был намного лучше вооружен и забронирован, но весил даже меньше, чем некоторые модификации КВ. Что было только в плюс для промышленности — не надо перестраивать заводы, заказывая, например, более грузоподъемные краны. И военная логистика для нового танка ИС была плюс-минус такой же, как и для привычного КВ.

Особенно хорошо зарекомендовал себя ИС-2. Мощная 122-мм пушка позволяла как успешно противостоять «Королевским тиграм», так и поддерживать пехоту снарядами с высоким фугасным действием. Вкупе с очень хорошей броней это делало ИС-2 самым грозным танком РККА в Великую Отечественную войну.

Су-76 — рабочая лошадка войны

Су-76М в Чехословакии, май 1945 года

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У легкого танка Т-70 было серьезнейшее преимущество — из-за небольших размеров и автомобильных двигателей он мог производиться не только на танковых заводах, но и, например, на ГАЗе.

Военным хотелось использовать эти мощности не только для получения легких танков. Результатом стала Су-76 — самоходная артиллерийская установка на базе Т-70, но с открытой рубкой и 76-мм (а не 45-мм, как у него) пушкой. Специфика производства позволяла печь Су-76 как горячие пирожки, и в итоге насытить ими стрелковые дивизии. Получившаяся самоходка, конечно, не прославилась, как убийца «Тигров», но пехоте требовалось иное — сопровождение и поддержка в бою против неприятельских огневых точек. И эту задачу Су-76 с честью выполняла.

«Катюша» — асимметричный ответ

Процесс заряжания «Катюши»

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В первую половину войны серьезным преимуществом вермахта была сильная артиллерийская группировка. Что еще хуже — у немцев были тягачи, которые могли тянуть пушки со скоростью танков. Мы же сделали упор на количество самих танков, и в результате маневренным соединениям РККА не хватало артиллерийской поддержки — она попросту не поспевала.

Решением стала «Катюша» — реактивная система залпового огня на шасси обычного грузовика. Сравнительно простые и дешевые в производстве, «Катюши» были достаточно быстры, чтобы поспевать за танковыми частями и поддерживать их огнем. Как у всякого асимметричного ответа, у них были свои минусы. Например, недостаточная дальность огня, большое рассеивание и меньшая эффективность работы по окопанному противнику. Но если удавалось «поймать» контратакующее подразделение неприятеля на открытой местности, то разгром причинялся страшный.

Ил-2 — поддержка с воздуха

Производство Ил-2, 1942 год

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Штурмовик Ил-2 оказался самым массовым боевым самолетом за всю историю — более 36 тысяч экземпляров. Прочная конструкция хорошо подходила для атак на бреющем полете. Илы могли проводить много времени у самой земли, осуществляя непосредственную поддержку — и пусть снизу по ним стреляло все, что могло стрелять.

Многофункциональная рабочая лошадка, Ил-2 был особенно хорош для атак на отступающие колонны. Обилие двигающихся в линию слабозащищенных целей вроде пехоты или машин снабжения всегда хорошо сочеталось с пушками, бомбами, реактивными снарядами и полетами на небольших высотах. Поэтому в 1944–45 годах Ил-2 регулярно устраивали немцам настоящие избиения.

Авиабомбы ПТАБ — универсальное оружие

Загрузка авиабомб ПТАБ в штурмовик Ил-2

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На вид эта бомба мала и неказиста — всего полтора килограмма. Но когда таких бомб много и они собираются в контейнеры, дело принимает совсем другой оборот. Один штурмовик Ил-2 мог нести по 2–3 сотни ПТАБ. Их сброс давал минимальную зону уверенного поражения в 15х200 метров, что сильно увеличивало шансы попадания, особенно в танковую колонну. Кумулятивные бомбы легко пробивали тонкую верхнюю броню бронетехники. Но сфера применения ПТАБ — противотанковой (казалось бы) авиабомбы — не ограничивалась борьбой с бронетехникой. Ведь бомбы давали и осколки, зона поражения которыми была шире — 220х30 метров. Это делало авиабомбу идеальным оружием для атак на окопавшегося противника. Намного лучше, чем фугаски, которые давали глубокие воронки, но были куда менее «убойными» по площади.

Перечисленная техника была не просто хороша на полигоне или даже в условиях реального боя. Намного важнее в большой индустриальной войне другой фактор — технологичность. Ослабленная Первой мировой и разрушенная гражданской страна совершила подвиг. Она провела болезненную, но необходимую индустриализацию. Но пробежать столетие за десяток лет без последствий нельзя — к началу Великой Отечественной наша промышленность была сильнее, чем раньше, но все еще слабее, чем у немцев. И главным требованием к технике стала возможность её массового производства именно этой, имеющей ряд недостатков и «перекосов», промышленностью. Это требование было выполнено — и в итоге в мае 1945-го в Берлине стояли именно ИСы и Т-34.

Текст: Тимур Шерзад

Фото: waralbum.ru