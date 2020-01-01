Правда ли, что названия многих моделей ничего не значат?

Бывает иногда.

В принципе, название модели должно быть благозвучным и ассоциироваться с чем-то хорошим и добрым. В крайнем случае с сильным. Иногда ассоциация просматривается сама.

Модель Pajero, например, названа по имени южноамериканской хищной кошки Leopardus pajeros. В Латинской Америке машину продают как Montero (охотник, егерь), поскольку «пахеро» — именно так это произносится по-испански — означает еще и придурок, лентяй, врун или рукоблуд, в зависимости от страны продажи. В России прижилась форма «паджеро», не совпадающая ни с испанским, ни с японским, ни даже с английским произношением (да и с русским тоже). Но со смыслом тут, по крайней мере, понятно.

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Если же ассоциация менее прозрачна, производитель уточняет ее в рекламных сообщениях. Не имея возможности охватить все модельные ряды, мы проверили, имеют ли реальную смысловую подоплеку названия хотя бы десяти самых продаваемых в России моделей в 2019 году. Поехали.