Правда ли, что названия многих моделей ничего не значат?

В принципе, название модели должно быть благозвучным и ассоциироваться с чем-то хорошим и добрым. В крайнем случае с сильным. Иногда ассоциация просматривается сама.
Модель Pajero, например, названа по имени южноамериканской хищной кошки Leopardus pajeros. В Латинской Америке машину продают как Montero (охотник, егерь), поскольку «пахеро» — именно так это произносится по-испански — означает еще и придурок, лентяй, врун или рукоблуд, в зависимости от страны продажи. В России прижилась форма «паджеро», не совпадающая ни с испанским, ни с японским, ни даже с английским произношением (да и с русским тоже). Но со смыслом тут, по крайней мере, понятно.
Если же ассоциация менее прозрачна, производитель уточняет ее в рекламных сообщениях. Не имея возможности охватить все модельные ряды, мы проверили, имеют ли реальную смысловую подоплеку названия хотя бы десяти самых продаваемых в России моделей в 2019 году. Поехали.
- Granta — от английского Grant, «дар», проще говоря, «грант».
- Vesta— имя богини семейного очага, только древнеримская, а не славянская, как иногда пишут. Машина эта должна ассоциироваться с домашним уютом.
- Rio — по-испански «река», что подчеркивает элегантный силуэт автомобиля, его плавные линии.
- Creta, по заявлению производителя, созвучно понятию «креативный» и названию гостеприимного средиземноморского острова. Компания права, потому что Creta полагается произносить как «Крита».
- RAV4 — аббревиатура Recreational Active Vehicle with 4-wheel drive, то есть «полноприводный автомобиль для активного отдыха» (англ.). Тоже не назовешь бессмыслицей.
- Solaris — солнечный (это по-латыни).
- Largus — богатый и щедрый, опять же по-латыни.
- Tiguan — сокращение от «тигр» и «игуана».
- Qashqai — кашкаец. Кашкайцы — одна из кочевых групп в Иране.
- И наконец, название модели Polo навеяно, как считается, ветром, подобно Passat или Scirocco. Якобы Polo было произведено от Polar, в смысле «полярный ветер». Пассат, сирокко — понятно, однако никто не потрудился пояснить, что это за неопознанный полярный ветер. Опрошенные (не нами) бывшие руководители компании и сотрудники, в 1970-е годы продвигавшие модель на рынке, не смогли ни припомнить, ни обнаружить в архивах концерна свидетельств какой-либо связи Polo с ветром, спортивной игрой и вообще с чем-либо.
- То же касается слова Golf, которое, в частности, русская Википедия связывает с Гольфстримом (почему не с гольфом?), но уже в течение шести лет не приводит ссылку на источник сведений. Видимо, эти два названия, Polo и Golf, никогда ничего не означали. В любом случае первоначальный их смысл утрачен для истории и расчистилось поле для упражнений в народной этимологии.