Хочу ездить на черных номерах. Можно?

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников отвечает счастливому обладателю ретромобиля Волга.

Купил у пенсионера ГАЗ‑24 1973 года выпуска. Хочу оставить на нем черные номера. Возможно ли это и можно ли ездить с такими номерами?

Сергей, г. Павловск

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Прежде всего напомню, что у вас есть только десять дней (в период с 1 апреля по 31 августа 2020 г. - 90 суток) с момента приобретения транспортного средства для того, чтобы обратиться с заявлением в регистрационное подразделение Госавтоинспекции для внесения изменений в регистрационные данные транспортного средства.

Если вы этого не сделаете, то по истечении указанного срока за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, вы будете подвергнуты наказанию в виде наложения административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей (часть 1 статьи 12.1 КоАП РФ).

До истечения этого периода вы можете на законных основаниях управлять транспортным средством с теми государственными регистрационными знаками, которые на нем установлены.

Поскольку знаки не соответствуют требованиям национального стандарта ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», при обращении в подразделение Госавтоинспекции транспортному средству будет присвоен новый государственный регистрационный номер и выданы соответствующие ему государственные регистрационные знаки (при условии совпадения региона места регистрации владельца транспортного средства и субъекта Российской Федерации, в котором расположено регистрационное подразделение).

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Это предусмотрено пунктом 38 Правил государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. № 1764.

Могут ли оштрафовать за то, что посигналил фарами? Об этом узнайте тут.

Фото: «За рулем» и Depositphotos