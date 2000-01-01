Ждем первенца. Уже сейчас задумываюсь о покупке детского кресла. Разброс цен — от 2000 рублей до бесконечности. Продавцы, естественно, рекомендуют самые дорогие модели как самые безопасные, ссылаясь на всевозможные краш-тесты. Но так ли это на самом деле? Как ГИБДД смотрит на возможность сэкономить?
Елена, г. Армавир
|
На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Прежде всего, напомню вам точное требование пункта 22.9 Правил дорожного движения Российской Федерации: перевозка детей в возрасте младше семи лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система Isofix, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Детская удерживающая система является таковой при условии подтверждения ее соответствия требованиям международных стандартов — Правил ЕЭК ООН № 44/04 или, более современных, № 129.
О прохождении сертификации в документации и, как правило, на самом детском кресле имеется соответствующая маркировка. Применение официально сертифицированных систем — это минимальное требование, которое предъявляет Госавтоинспекция к перевозке детей.
Выбор же конкретной модели удерживающей системы (устройства) на основе оптимального соотношения цены и качества остается за вами. В качестве ориентира имеет смысл руководствоваться результатами независимых тестов. Обращаю также внимание на необходимость правильной установки детской удерживающей системы, иначе невозможно гарантировать ее нормальную работу.
- Все нюансы выбора детского автокресла категории 0+ — тут.
- Рекомендуем проверить наличие и сроки годности аптечки, огнетушителя, сигнального жилета и знака аварийной остановки.
Фото: «За рулем» и depositphotos