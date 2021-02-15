Потерял права. А новые на 10 лет выдадут?

Срок действия водительских прав, полученных взамен утерянных, — такой же, какой был у выданных ранее. Но его можно и продлить, заверяет читателя «За рулем» глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Водительские права потеряны. Замена должна была быть через два года. Правда ли, что новые выдадут только на два года? Нельзя ли их сразу на 10 лет оформить?

В. Конин, г. Муром

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Действительно, согласно Правилам проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. № 1097, в случае выдачи российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного аналогичного удостоверения по основаниям его утраты (хищения), ранее установленный срок действия водительского удостоверения не меняется.

В то же время в случае представления заявителем медицинского заключения об отсутствии у него медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами российское национальное водительское удостоверение выдается на 10 лет.

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А свидетельство о регистрации автомобиля (СТС) вы не потеряли вместе с правами? Имейте в виду, что паспорт транспортного средства этот документ не заменяет, так как не относится к регистрационным документам, которые водитель должен иметь при себе и предъявлять по требованию сотрудника полиции в соответствии с пунктом 2.1.1 ПДД.

По части 2 статьи 12.3 КоАП РФ, управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. При этом согласно части 1 статьи 27.13 КоАП РФ транспортное средство задерживается с помещением на специализированную стоянку и хранится там до устранения причины задержания.