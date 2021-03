Mitsubishi ASX на вторичке: надежные моторы и скрипучий салон

Lada Niva Travel — очень подробный тест

Равнодушных к машине за время тест-драйва я не встретил. Love it or hate it. Любить или ненавидеть. Даже в Тольятти на машину оборачиваются, но многим не нравится закос под RAV4 (прикройте ладонью эмблему).