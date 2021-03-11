Mitsubishi ASX на вторичке: надежные моторы и скрипучий салон

Будьте внимательны: в продаже много ржавых машин.

Этот японский паркетник так и манит ценой — за свежую трехлетку продавцы просят всего миллион. Есть машины в неплохом состоянии и постарше. И они еще на несколько сотен тысяч дешевле. Но тогда и выбирать придется очень внимательно.

Mitsubishi ASX

Годы выпуска — 2010 — н.в.

Рестайлинг — 2012, 2016, 2020 г.

Цены — от 600 000 до 1 600 000 рублей

Этот Mitsubishi ASX мы взяли в Automama. Это сеть автосалонов по продаже подержанных автомобилей в разных городах России. Каждая машина проходит тщательную проверку и диагностику. Покупатель получает честную информацию о состоянии автомобиля и гарантию.

Фыч японский или американский?

«Эй-Эс-Икс» пробовали называть «аськой» или «асиксом», но прижился «ФЫЧ» — такое слово получается, если набрать буквы «эй», «эс» и «экс», используя русскую раскладку клавиатуры вместо английской.

Самая серьезная «переделка» внешности состоялась недавно, в 2020 году. До этого модель подновляли дважды — в 2012-м и 2016-м. В первый раз дело обошлось мелкой косметикой и изменениями в шасси, а вот второе обновление принесло кроссоверу «икс-фейс» во весь передок.

Не все ASX производились в Японии. С 2012 по 2016 годы у нас продавались машины американской сборки. И между ними есть разница.

Кузов: ищите ржавчину

Говорят, что в Штатах машины лучше красили.

Уплотнители дверей и крышки багажника протирают краску до голого металла — и это еще одна причина возникновения коррозии.

На деле у любого ASX лакокрасочное покрытие «на троечку». С возрастом эмаль царапается, скалывается и выгорает, появляется множество очагов ржавчины. Выбирая машину, прежде всего смотрите на пятую дверь и кромку крыши — там оранжевые точки проявляются первыми.

У экземпляра постарше «рыжуху» можно обнаружить на лонжеронах, подрамниках, опорных чашках и в других местах, включая изнаночную сторону дверей.

Осмотр салона поражает: ты ли это, японское качество? Баранка затертая, псевдоалюминий поцарапанный, сиденья просиженные. Тканевые обивка, если машина старше трех лет, растянувшаяся и выцветшая. Кожа — потрескавшаяся. В движении интерьер трещит и скрипит.

Двигатель 1.6: ищите масляные разводы

Первый и главный минус базового мотора 1.6 — никчемные уплотнения. Масло может убегать через сальник коленвала, маслосъемные колпачки и клапанную крышку. Причем даже вроде бы скромные объемы утечек становятся причиной масляного голодания! А где голодание, там и задранные вкладыши.

Топовым двигателем является атмосферник объемом 2,4 литра. Но такие машины продавали только за океаном и в Россию официально не везли. Не поставляли к нам и дизельные версии. У нас продавали машины с моторами объемом 1,6, 1,8 или 2,0 л.

Вывод: увидели масляные разводы — ищите, откуда уходит смазка.

Задиры на стенках цилиндров могут возникнуть по другому поводу — из-за залегших поршневых колец. Давняя болезнь, которой страдал еще двигатель-полторашка, перешла и к современным моторам. Поэтому, заметив, что машина начала подъедать маслице, спешно займитесь раскоксовкой. Наиболее вероятная причина — забитые отложениями колечки.

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Как показывает опыт клубных сервисов, все эти проблемы обычно настигают «Фычей» при пробеге в 150 тысяч километров и выше. И если хозяин вовремя заметил неладное, движок удается спасти, проведя нехитрую реанимацию. А чтобы скорая помощь потребовалась как можно позже, достаточно менять масло каждые 8–10 тысяч км и постоянно проверять его уровень.

Еще одна непременная операция — это контроль клапанных зазоров. Мы бы рекомендовали заняться этим примерно через 100 тысяч километров.

Заодно нужно посмотреть, не растянулась ли цепь ГРМ. Теоретически привод должен отслужить около 150 тысяч км. Но привычка активно газовать здорово сокращает его ресурс. Не стоит доводить ситуацию до того момента, когда поршни познакомятся с клапанами.

Двигатели 1.8 и 2.0: ходят полмиллиона

Эти двигатели — близнецы-братья, вышедшие из одного семейства. Двухлитровый до капремонта двигает поршнями подольше — аж до полумиллиона километров! Младшему, объемом 1,8 литра, отпущено примерно 300–400 тысяч км, что по современным меркам тоже отличный результат.

Притом отправиться на переборку моторы могут… с родной цепью привода ГРМ. Правда, для этого надо не пропустить момент, когда стопчется «башмак»-успокоитель. Последний, перед тем как издохнуть, пошумит. Но это случится не раньше двух сотен тысяч пробега. Хороший результат.

А вот ролики навесного ремня могли сделать и покрепче. Еще одно место — не самый стойкий сальник коленвала. Не только транжирит масло, но и подрывает здоровье демпфера крутильных колебаний.

Все моторы: внимание к деталям

На всех моторах Mitsubishi стоит фирменная система изменения фаз газораспределения. По факту она работает долго и надежно. Если же вдруг начнет чудить исполнительный клапан муфты, перед покупкой нового попробуйте промыть старый.

Смотрите внимательно: в месте стыка впускного коллектора и головки блока не должно быть следов «пота». Если появились — смените копеечные резиновые прокладки. Без дополнительного подсоса воздуха движок будет работать четче.

Вообще, для владельцев Mitsubishi обновление этих «резинок» — своеобразное хобби, потому что рвутся и каменеют они буквально за 20–25 тысяч пробега.

Дроссель зарастает отложениями за полсотни тысяч км, после чего падает мощность. Это происходит постепенно, часть водителей до последнего не замечает перемен. Навести чистоту можно своими силами. Главное — потом провести нехитрую адаптацию по холостым оборотам.

Чтобы уменьшить стоимость ТО, Mitsubishi прописала замену антифриза аж через 150 тысяч км пробега. И зря! Старая жидкость плохо отводит тепло, а легкосплавные ГБЦ не терпят перегрева. Поэтому обновлять антифриз советуем каждые 50–60 тысяч. И каждое лето — после сезона тополиного пуха — промывать «сэндвич» радиаторов.

Коробки передач: вечные (ну почти!)

Единственная механическая коробка передач ставилась только на самую младшую версию, не считая дизелей. Эту «пятиступку» серии F5M сделала компания Aisin. Единственный недуг — тяжелое переключение передач — «лечится» силиконовой смазкой, которой надо залить закисшие «суставы» привода. Если не поможет, попробуйте обновить масло: его надо менять каждые 105 тысяч км, но об этой процедуре часто забывают.

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«Фычу» достались крепкие вариаторы. До первого рестайлинга это был древний Jatco JF011. У многих он ходит по 200 тысяч, взамен требуя лишь регулярной замены масла — примерно через 70 тысяч пробега, но не реже. Дотошные владельцы внедряют внешний радиатор. И это правильно — дополнительное охлаждение не повредит.

Более свежий JF016 показал себя не менее надежным. Считается, что самые удачные агрегаты ставились после второго рестайла.

Бесступенчатые трансмиссии не выносят резких стартов, жесткого бездорожья и высоких бордюров. Тяжко им и в пробках. Так что автомобили из столицы могут иметь изношенные шкивы. Подубитые конусы подрывают здоровье ремня, а продукты износа — гидроблок и маслонасос.

Полный привод: что придется менять?

Японцы ставили трансмиссию 4х4 только на 2-литровые машины и просили за такие версии космические деньги. Поэтому на вторичке шильдиком All wheel drive может похвастаться лишь каждый десятый экземпляр.

В муфту не стали встраивать копеечные датчики температуры. А «перегретая муфта» равно «убитая муфта». Перед покупкой полноприводной версии непременно проверьте, доходит ли вообще тяга до задних колес. Хотя бэушный узел реально найти всего за 5–7 тысяч рублей, зато новый стоит уже добрую сотню тысяч.

Японцы прописали, что крестовины и шлицы карданов обязательно смазывать каждые 10 тысяч км, а в раздаточной коробке и заднем редукторе обновлять масло желательно через 80 тысяч км.

У подшипника кардана есть защитный кожух. Несмотря на это, грязь готова прикончить подвес уже через 100 тысяч км пробега. Говорят, будто придется менять кардан целиком. Но это басня — найти хороший подшипник реально всего за 3–4 тысячи рублей.

Из-за закисающих от коррозии болтов регулировки развала приходится покупать новые рычаги задней подвески.

Многорычажка долговечна и позволяет менять «резинки» по отдельности, без обновления рычагов. В передней подвеске не стоит ждать рекордов ходимости от стоек и втулок стабилизаторов. Дохлые опорные подшипники, отлитые из недолговечного полимера — чисто мицубишевская проблема. Пыльники амортизаторов трескаются и соскакивают — лишенные защиты амортизаторы быстро умирают.

Кстати, все эти «косяки» водятся и за Лансером, и за Аутлендером. С другой стороны, остальные детали служат долго — ступичные подшипники, шаровые опоры и пружины ходят по 150 тысяч км и больше.

Запрессованные шаровые из экономии меняют отдельно. Хотя свежие рычаги стоят не так уж дорого. Главное, не покупать копеечные китайские аналоги — их хватает буквально на полгода спокойной езды.

Тормоза: бренчащие и подклинивающие суппорты

Чтобы колодки всегда отходили от дисков, будьте готовы дважды в год (весной и осенью) чистить и смазывать направляющие. Другая забота — вечно бренчащие суппорты — лечится только переборкой вышеупомянутых направляющих с помощью ремкомплекта.

На «американцах» дополнительное место для приложения рук — задние суппорты. Они беспричинно клинят, обрекая на смерть колодки и диски. Теоретически их должны были заменить на доработанные — Mitsubishi устраивала отзывную кампанию, но не все хозяева доехали до сервиса.

Покупаю ASX — какой выбрать?

Все модификации надежны и не требуют серьезных финансовых вложений. Конечно, если это не сильно потрепанный экземпляр, которых на вторичке хватает. Заранее определитесь, нужна ли вам полноприводная машина — она и обойдется дороже при покупке, и забот с ней в эксплуатации будет больше. И помните: самое слабое место у этого «японца» — кузов. Ему стоит уделить самое пристальное внимание при осмотре.

Этот Mitsubishi ASX, а также многие другие проверенные автомобили с пробегом можно приобрести в компании Automama.