Читатель «За рулем» озадачен: не может продать машину, так как покупатель не доверяет электронному документу. Ситуацию разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Нашел покупателя на свою машину. Его всё устраивает, кроме того, что у машины нет бумажного ПТС (он электронный). Просит, чтобы я его оформил. Как это сделать? Обращался в райГАИ — там сказали, что раз у меня иномарка, то надо в таможню, но в какую? Как поступить?

Селиверстов С. А., Воронеж

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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— С 1 ноября 2020 года в соответствии с решением Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Беларусь, Киргизия, Казахстан) на территории РФ бумажные паспорта транспортных средств больше не выдаются. Правила государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД МВД России, утвержденные постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1764, устанавливают, что паспорт ТС, взамен которого оформлен электронный паспорт, считается недействительным с даты оформления электронного паспорта.

Иными словами, если бумажный документ ранее был выдан, но позднее заменен на электронный, то бумажный паспорт более недействителен. Таким образом, выполнить просьбу потенциального покупателя автомобиля у вас никак не получится.

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