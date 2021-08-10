Видеокамеры вместо зеркал — это удобно? Ответ эксперта — журнал За рулем

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Видеокамеры вместо зеркал — это удобно? Ответ эксперта

Удобно, если водитель может совместить обычное зеркало с изображением с камеры.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:

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— В статье о новом кросс-купе Audi e‑tron Sportback есть критический отзыв о видеозеркалах. Он касается только данной модели Audi? Известны ли удачные реализации этой опции?

В России продается единственная машина с видеокамерами вместо зеркал — Audi e‑tron. Еще есть Lexus ES, но он в подобном виде пока легализован только в Японии. Как и в случае с «умными» матричными фарами, у производителей возникают проблемы с сертификацией в разных странах столь радикальных инноваций.

В камерах вместо зеркал я плюсов не вижу. Разве что улучшение аэродинамики, что важно для запаса хода электромобилей. Но она начинает работать на скоростях под сотню, когда батарея и без того расходуется быстро. Крошечный объектив испачкается быстрее, чем большое зеркало, и его придется протирать.






Наклонившись чуть вперед или в сторону, в обычном зеркале вы увидите то, что незаметно в стандартном ракурсе. Это помогает маневрировать. А с камерами, как ни крутись, — картинка на экране не изменится. Вдобавок она «плоская», не позволяет оценить расстояние до машин. Ночью — ничего не видно. Наконец, дисплеи в салоне расположены очень низко, взгляд на них сильно отвлекает от дороги.



А вот центральное салонное видеозеркало ставят уже на десятки моделей. Но тут всё проще. Водитель может выбирать: смотреть в обычное зеркало или включить вместо него дисплей с изображением с задней камеры. Такая система однозначно увеличивает угол обзора, поэтому многим нравится.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!


Фото: Audi

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