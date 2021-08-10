Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:
— В статье о новом кросс-купе Audi e‑tron Sportback есть критический отзыв о видеозеркалах. Он касается только данной модели Audi? Известны ли удачные реализации этой опции?
В России продается единственная машина с видеокамерами вместо зеркал — Audi e‑tron. Еще есть Lexus ES, но он в подобном виде пока легализован только в Японии. Как и в случае с «умными» матричными фарами, у производителей возникают проблемы с сертификацией в разных странах столь радикальных инноваций.
В камерах вместо зеркал я плюсов не вижу. Разве что улучшение аэродинамики, что важно для запаса хода электромобилей. Но она начинает работать на скоростях под сотню, когда батарея и без того расходуется быстро. Крошечный объектив испачкается быстрее, чем большое зеркало, и его придется протирать.
Наклонившись чуть вперед или в сторону, в обычном зеркале вы увидите то, что незаметно в стандартном ракурсе. Это помогает маневрировать. А с камерами, как ни крутись, — картинка на экране не изменится. Вдобавок она «плоская», не позволяет оценить расстояние до машин. Ночью — ничего не видно. Наконец, дисплеи в салоне расположены очень низко, взгляд на них сильно отвлекает от дороги.
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Фото: Audi