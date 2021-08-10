Удобно, если водитель может совместить обычное зеркало с изображением с камеры.

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Материалы по теме 7 фактов о новом кроссовере Audi

— В статье о новом кросс-купе Audi e‑tron Sportback есть критический отзыв о видеозеркалах. Он касается только данной модели Audi? Известны ли удачные реализации этой опции?

В России продается единственная машина с видеокамерами вместо зеркал — Audi e‑tron. Еще есть Lexus ES, но он в подобном виде пока легализован только в Японии. Как и в случае с «умными» матричными фарами, у производителей возникают проблемы с сертификацией в разных странах столь радикальных инноваций.