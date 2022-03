Урал Next 6х6: детальный обзор новой модификации

Завод «Чайка-Сервис» выпускает для автобусных парков страны эвакуаторы на шасси трехосных Уралов.

Материалы по теме 4 невероятных автобуса и 2 грузовика от КАМАЗа

Буксировать автобус автобусом нереально — нужен особый автомобиль. «Урал» 6х6 несколько десятилетий использовали в качестве эвакуаторов и балластных тягачей техпомощи в пассажирских АТП всех республик Союза. «Урал-375» справлялся с буксировкой самого большого автобуса в СССР — сочлененного венгерского «Икарус-180» длиной 16,5 метра, со снаряженной массой около 13 тонн. Дизельные Уралы-4320 с 210-сильным двигателем КАМАЗ-740 или ЯМЗ-236 до сих пор работают во многих российских пассажирских АТП.

Сегодня на смену миасским ветеранам идут Уралы Next 6х6. Например, в подразделения «Мострансавто», работающего на пассажирских маршрутах Московской области, нижегородский автозавод «Чайка-Сервис» в 2020 году поставил 27 специализированных эвакуаторов на шасси «Урал Next». Машины оптимальны для буксировки автобусов без вывешивания оси.

Как создают «технички»

Требования к «техничкам» для автобусных парков выверены десятилетиями. Главное — наличие трех мостов, понижающего ряда в раздатке, вдвое увеличивающего количество передач, и колесная формула 6х6.

Материалы по теме 6 уникальных машин: все очень нужные!

Раньше обычные полноприводные бортовые грузовики превращали в балластные тягачи непосредственно в ПАТП. О централизованном производстве, как и о сертификации изменений в конструкцию, даже и не думали. В наши дни за любое такое изменение машину снимут с регистрации.

В эвакуаторе, который разработан на АЗ «Чайка-Сервис», учли практически все сложившиеся годами требования эксплуатационников к подобному автомобилю.

Подробнее об этом и не только читайте на сайте журнала «Рейс»

Современная кабина

Материалы по теме Самый нужный грузовик в России: 5 поводов, чтобы удивиться

Она унифицирована с ГАЗель Next и ГАЗон Next. Разница между ними и Уралом — третьим представителем поколения Next — только в облицовке, крыльях, светотехнике, капоте и бампере: у каждого грузовика они оригинальные.

В сравнении с кабиной Урал-375/4320 кабина у «Некста» чуть шире снаружи (2000 и 2070) мм, но по высоте и длине разница заметнее. Внутренняя ширина по стеклам дверей — 192 см, если мерить по обивке — 162 сантиметра: размер скрадывают отформованные в обшивке удобные подлокотники. Зато в плечах — ощущение простора.

С новой кабиной Урал Next стал чуть длиннее и выше, но не потерял вездеходных качеств, а благодаря двигателю ЯМЗ-536 и коробке ZF стал еще круче.

Длина кабины от нижней кромки лобового стекла до задней стенки — 150 см, высота от пола до потолка — 140 см. Эти размеры примерно на 100–150 мм больше, чем на кабине Урала-375.

Синим отмечены стальные детали, в том числе выполненные из «оцинковки». Оранжевым — детали оперения кабины, выполненные из ударопрочных морозоустойчивых полимеров.

А 10 см над головой не просто лишние сантиметры, а возможность установить сиденье водителя на пневмоподвеске — здесь стоит лицензионное кресло Grammer.

Благодаря ГАЗели панель приборов на Урале Next стала почти эталоном для вездеходов. И по дизайну, и по исполнению.

Весь интерьер — от ГАЗели Next, один из лучших в сегменте LCV на российском рынке.

«Тайга»

Потенциал новой «технички» по перевозке пассажиров вырос за счет закабинного модуля «Тайга», рассчитанного на четверых, производства завода «Чайка-Сервис». В Европе такие увеличенные двухрядные кабины называют cabin crew, то есть кабина для экипажа, для бригады. АЗ «Чайка-Сервис» разработал эту кабину для пожарных расчетов и других служб МЧС. Ее также выпускают для газовиков и нефтяников. Модуль «Тайга» впервые показали в 2017 году именно на «Урале Next». Сегодня «Тайга» — это не одна кабина, а целое семейство. На «бескапотниках» с «Тайгой» сохраняется заводская схема подъема кабины.

Кресло водителя — лицензионное Grammer, регулируемое и на пневмоподвеске. Высота внутри кабинного модуля «Тайга» позволяет стоять в нем в полный рост. Обратите внимание на ручку снизу двери — ее поставил водитель. С ней удобнее.

Модуль «Тайга» шире «газелевской» кабины примерно на 100 мм на сторону, здесь большие и толстые дополнительные двери, но в результате все равно получается отличный внутренний объем: 2160х2180х1900 мм. С двухметровой высотой до потолка можно стоять в рост, а перепад высот между крышей ГАЗели и «Тайги» выполнен в виде обтекателя, под которым есть большая и полезная емкость для хранения вещей экипажа. Сиденья в модуле выполнены раздельными, регулировок нет, но есть ремни безопасности, а также механизм фиксации подушек в поднятом состоянии — для доступа под сиденья.

Пассажирские кресла первого ряда — самые обычные от ГАЗели Next. Кресла второго ряда без регулировок, но с ремнями безопасности. Над «газелевской» крышей внутри «Тайги» сделана вместительная «багажная» полка.

Под сиденьями размешен только автономный отопитель-фен «Планар» на 4 кВт. «Автономка» — мощное дополнение к второй «газелевской» водяной печке, установленной под двойным сиденьем первого ряда.

Жидкостная печка под пассажирским сиденьем основной кабины тоже мощная. Автономный отопитель «Планар» на 4 кВт очень полезен зимой на стоянке.

В окнах дверей «пристройки» предусмотрены сдвижные форточки. Вся внутренняя обивка пластиковая, ее легко протирать и мыть. На полу — практичные листы алюминиевой «рифленки».

Технология изготовления и конструкция модуля типа «Тайга» давно отлажена — на АЗ «Чайка-Сервис» различные каркасно-панельные надстройки к кабинам выпускают более 15 лет. Каркас делают из профильной трубы, сваривают и окрашивают, облицовка — прочные стеклопластиковые панели. Каркас «Тайги» приваривают к кабине грузовика и срезают ставшую лишней заднюю стенку. Как элемент усиления проема можно рассматривать трубу-поручень поперек кабины. Между наружными и внутренними панелями расположен пенопластовый утеплитель, зазоры заполнены полиуретановым герметиком.

Четырехдверная кабина однозначно нужна пожарным, возможно, газовикам и нефтяникам. Эвакуатору хватит и трех дверей.

Продолжение — на следующей странице.