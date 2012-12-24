Опции и комплектации Nissan Almera просочились в Сеть

По предварительным данным, дебютировавший на Московском автосалоне — 2012 седан Nissan Almera, который должен появиться в продаже в конце января, будет представлен в трех комплектациях: начальной Welcome, Comfort и Tekna.

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Как сообщает российский NissanAlmeraClub, все комплектации Almera будут иметь гидроусилитель руля, ABS, две подушки безопасности, передние электростеклоподъемники и электрозеркала.

Самая сбалансированная версия — Comfort — получит:

центральный замок с дистанционным управлением

борткомпьютер

регулировку сиденья водителя по высоте

подогрев передних сидений и боковых зеркал

хромированные ручки

противотуманные фары.

Кроме того, будущие владельцы Almera Comfort смогут за доплату заказать кондиционер и 15-дюймовые диски из легкого сплава.

В топовую модификацию Tekna, по информации ряда изданий, помимо вышеперечисленного будут входить:

задние электростеклоподъемники

аудиосистема 2DIN с MP3-проигрывателем и Bluetooth

4 динамика

кожаный руль.

Список допоборудования для Nissan Almera Tekna включает навигационно-музыкальную систему Nissan Connect с 5-дюймовым сенсорным дисплеем и 6 динамиками.

Автомобиль предложат в семи вариантах окраски кузова: белый матовый и шесть цветов металлик (какие именно, не сообщается).

Мы уже сообщали, что Nissan Almera будет оснащен 16-клапанным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с., 5-ступенчатой МКП и 4-ступенчатой АКП (последняя недоступна для версии Welcome). О том, как иностранные специалисты оценили научно-производственную базу Тольятти и каким испытаниям подвергли Almera, прежде чем поставить на конвейер, читайте здесь.

Продажи новинки начнутся в конце января. Сначала у дилеров появятся автомобили в максимальной комплектации Tekna стоимостью ориентировочно 567 тыс. руб. (с АКП). Более дешевые версии Welcome и Comfort начнут отгружать ближе к весне. Причем глава марки Nissan еще осенью заверил «За рулем.РФ», что по цене Almera будет сопоставим с седаном VW Polo, который предлагается в зависимости от комплектации за 400–600 тысяч рублей.