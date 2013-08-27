Peugeot-Citroen привезет в Москву фургоны-близнецы

9 сентября, когда вся автомобильная Европа соберется во Франкфурте, в Москве на международном автосалоне по коммерческому транспорту Comtrans 2013 Peugeot-Сitroen проведет двойную российскую премьеру фургонов-близнецов Peugeot Expert и Citroen Jumpy.

Expert и Jumpy предназначены для тех, кому маловаты «каблуки» Partner/Berlingo и великоваты большие фургоны Boxer/Jumper. Французы решили вывести свои фургоны сейчас еще и потому, что существенно выросли штрафы за въезд в центр Москвы автомобилей грузоподъемностью свыше тонны. Короткобазные версии Expert и Jumpy укладываются в этот норматив.

Оба фургона будут представлены как в чисто грузовом, так и в грузопассажирском варианте, который вмещает 8 или 9 человек и оставляет при этом место для 500 с лишним литров груза.

Для Peugeot будут доступны два дизельных двигателя объемом 1,6 л мощностью 90 л.с. и объемом 2,0 л мощностью 120 л.с. Вероятно, что и Citroen получит те же силовые агрегаты.

Грузовой вариант фургонов-близнецов представлен в пяти версиях, отличающихся по длине (от 4806 до 5136 мм) и высоте (от 1955 до 2266 мм). Различной также будет и грузоподъемность автомобиля в зависимости от типа кузова: от 995 (988 у Citroen) до 1200 кг.

В зависимости от типа кузова объем грузового отсека составит от 5,1 до 7,1 куб. м (от 5 до 7 кубов у Citroen). Максимальная нагрузка на крышу составит 170 кг.

Заказы на Expert и Jumpy начнут принимать с момента презентации автомобиля на салоне.