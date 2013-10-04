Регистрация ТС в «чужом» регионе не позволит сэкономить на транспортном налоге

Новый административный регламент регистрации транспортных средств, который вступит в силу 15 октября, дает автовладельцам возможность зарегистрировать машину в любом регионе и любом подразделении ГИБДД вне зависимости от места жительства. Однако сэкономить на транспортном налоге, «приписав» свой автомобиль к другому региону, больше не удастся. Об этом рассказал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД России полковник Александр Борисов.

Регистрация автомобилей

Сегодня опубликован приказ МВД РФ от 7 августа 2013 г. N 605 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним», который вступит в силу 15 октября. Согласно новому регламенту, автомобилисты смогут зарегистрировать машину в любом регионе, но сэкономить таким образом на транспортном налоге, который в каждом регионе определяется местными властями, не получится.

Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД России полковник Александр Борисов пояснил, что новация не даст искусственно уклониться от уплаты транспортного налога. «Гражданин будет платить налоги не в том регионе, где он зарегистрировал автомобиль, а в том, где он является резидентом», — приводит слова Борисова РИА Новости.

Впрочем, с 2015 года в России может быть введена новая схема транспортного налога, которая будет базироваться не на мощности, как сейчас, а на объеме двигателя. Кроме того, в расчетной формуле транспортного налога могут появиться коэффициенты, которые будут учитывать экокласс и возраст автомобиля.