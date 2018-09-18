«Золотая» авария в центре Москвы: Lamborghini, Bentley и другие

В центре Москвы произошла авария с участием нескольких очень дорогих автомобилей общей стоимостью около 100 млн рублей.

В результате аварии, в той или иной степени, со слов свидетелей, пострадали семь автомобилей

Со слов очевидцев, виновниками аварии являются водители Lamborghini и Audi A6, из-за действий которых пострадали еще четыре автомобиля: Porsche, Infiniti, Bentley и Mercedes—Benz Gelandewagen. ДТП произошло прошлым вечером.

«Примерно в 20:10 в районе дома 36/9 по улице Новый Арбат столкнулись автомобили Lamborghini и Audi. После столкновения одну из машин отбросило на припаркованные автомобили. Всего в ДТП было повреждено пять автомобилей. Пострадавших в результате аварии нет», — заявили ТАСС в пресс-службе столичной ГИБДД. По уточненным данным, пострадало более пяти автомобилей. Жертв нет.

В результате аварии никто не пострадал. По предварительным данным, один из водителей не уступил дорогу другому при развороте, что и стало причиной столкновения.

Свидетели аварии на Новом Арбате рассказали каналу «Движение» следующее. Двигаясь по Конюшковской улице в сторону Нового Арбата, водитель автомобиля Audi А6 решил повернуть налево через две сплошные. При этом водитель не увидел едущий ему навстречу от Нового Арбата спорткар Lamborghini. В результате столкновения Lamborghini отбросило на припаркованные вдоль дороги автомобили Porsche, Infiniti, Bentley и Mercedes—Benz G-класса. Удары были настолько сильными, что разлетевшиеся осколки слегка повредили еще несколько машин, среди которых оказался Maybach.

В беседе с приехавшими на место ДТП инспекторами ДПС водитель Audi признал свою вину. Детальную картину аварии установит техническая экспертиза.

Ранее, 10 сентября, в Москве произошло не менее крупное ДТП, но с жертвами.

Порой страшные аварии совершаются по вине людей в погонах: в конце августа пьяный гаишник сбил человека на пешеходном переходе.

Фото, видео: Youtube