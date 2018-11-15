Москве предложили поднять цены и штрафы за парковку

Специалисты РЭУ им. Г.В. Плеханова провели исследование загруженности платного парковочного пространства и сделали неожиданные выводы.

Исследование «Проведение исследования и формирование рекомендаций в области обеспеченности жителей города Москвы парковочными местами и эффективности их использования» опубликовано на сайте вуза (ознакомиться с ним можно здесь, pdf).

Специалисты провели анализ и исследование по открытым источникам начиная с сентября этого года. В целом в «Плешке» оценили средние пиковые значения заполняемости парковок на целевом уровне, то есть до 85% за Садовым кольцом. Но, по мнению автора исследования, в пределах Бульварного кольца этот показатель превышал 100%, а в результате «точечного исследования» на некоторых улицах (Малый Черкасский пер., ул. Петровские Линии, Нижний Кисельный пер., Козицкий пер., ул. Большая Якиманка, ул. Неглинная, ул. Петровка) была зафиксирована рекордная загруженность в 170%, то есть были заняты все легальные места, также машины парковались с нарушениями.

Распределение загрузки платных парковок по часам (данные исследования РГУ им. Г.В. Плеханова)

При этом аналогичная ситуация с парковками наблюдалась на вышеперечисленных улицах и в воскресные дни, когда парковка в Москве бесплатная. Правда, в исследовании не указано, почему для выборки были взяты узкие улицы, на которых количество мест для парковки сведено к минимуму и они находятся в так называемых зонах притяжения — вблизи магазинов, кафе, ресторанов и приемных различных ведомств.

Был проведен и анализ того, кто паркуется на платных парковках. Почти половина (46%) оплачивают парковку, 22% составляют местные жители с резидентными разрешениями, а число нарушителей парковки составило всего один процент. Правда, «изыскатели» отмечают, что 21% паркуется на платных местах на период до 15 минут, который в Москве бесплатен. И делают выводы о том, что эта группа попросту избегает оплаты парковки, переставляя свою машину с одной парковки на другую, прерывая парковочные сессии. Почему сделаны именно такие выводы, непонятно, ведь машины могли останавливаться и для посадки/высадки пассажиров.

Распределение пиковой занятости платных машиномест на примере Бульварного кольца (данные исследования РГУ им. Г.В. Плеханова)

На основании исследования специалисты РЭУ им. Г.В. Плеханова считают, что в Москве нужно повысить стоимость платной парковки и поднять штрафы за ее неуплату. Причем вывод достаточно неожиданный: «специалисты пришли к выводу о необходимости проведения мероприятий с целью повышения стоимости парковки, а значит и уменьшения доли парковочных мест в центре города». То есть для того. чтобы парковки были свободнее, нужно уменьшить их количество.

Тарифы на платную парковку на улично-дорожной сети необходимо довести до размеров тарифов в капитальных паркингах (она составляет до 600 руб. в час), а также начать взимать плату за парковку в воскресные дни на ряде улиц в центре города. Для сравнения приводятся города в США, Австралии и Гонконге, где, естественно, стоимость парковки, штрафы и размер оплаты за эвакуацию/задержание автомобиля несравнимо выше, чем в России.

С учетом того, что при реализации непопулярных мер (расширение платных парковок, повышение цен на них) московские власти практически всегда оперируют данными проведенных исследований, не исключено, что вскоре стоимость платной парковки в городе серьезно вырастет.

Ранее бизнесмены предложили сделать въезд в Москву платным, причем для всех категорий граждан, включая местных жителей.

Глава столичного Дептранса Максим Ликсутов заявлял, что предпосылок к пересмотрю тарифов на платную парковку нет.

Фото: АГН «Москва», РЭУ им. Г.В. Плеханова