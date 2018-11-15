Москве предложили поднять цены и штрафы за парковку

Специалисты РЭУ им. Г.В. Плеханова провели исследование загруженности платного парковочного пространства и сделали неожиданные выводы.

Исследование «Проведение исследования и формирование рекомендаций в области обеспеченности жителей города Москвы парковочными местами и эффективности их использования» опубликовано на сайте вуза (ознакомиться с ним можно здесь, pdf).

Специалисты провели анализ и исследование по открытым источникам начиная с сентября этого года. В целом в «Плешке» оценили средние пиковые значения заполняемости парковок на целевом уровне, то есть до 85% за Садовым кольцом. Но, по мнению автора исследования, в пределах Бульварного кольца этот показатель превышал 100%, а в результате «точечного исследования» на некоторых улицах (Малый Черкасский пер., ул. Петровские Линии, Нижний Кисельный пер., Козицкий пер., ул. Большая Якиманка, ул. Неглинная, ул. Петровка) была зафиксирована рекордная загруженность в 170%, то есть были заняты все легальные места, также машины парковались с нарушениями.

Распределение загрузки платных парковок по часам (данные исследования РГУ им. Г.В. Плеханова)
Распределение загрузки платных парковок по часам (данные исследования РГУ им. Г.В. Плеханова)

При этом аналогичная ситуация с парковками наблюдалась на вышеперечисленных улицах и в воскресные дни, когда парковка в Москве бесплатная. Правда, в исследовании не указано, почему для выборки были взяты узкие улицы, на которых количество мест для парковки сведено к минимуму и они находятся в так называемых зонах притяжения — вблизи магазинов, кафе, ресторанов и приемных различных ведомств.

Был проведен и анализ того, кто паркуется на платных парковках. Почти половина (46%) оплачивают парковку, 22% составляют местные жители с резидентными разрешениями, а число нарушителей парковки составило всего один процент. Правда, «изыскатели» отмечают, что 21% паркуется на платных местах на период до 15 минут, который в Москве бесплатен. И делают выводы о том, что эта группа попросту избегает оплаты парковки, переставляя свою машину с одной парковки на другую, прерывая парковочные сессии. Почему сделаны именно такие выводы, непонятно, ведь машины могли останавливаться и для посадки/высадки пассажиров.

Распределение пиковой занятости платных машиномест на примере Бульварного кольца (данные исследования РГУ им. Г.В. Плеханова)
Распределение пиковой занятости платных машиномест на примере Бульварного кольца (данные исследования РГУ им. Г.В. Плеханова)

На основании исследования специалисты РЭУ им. Г.В. Плеханова считают, что в Москве нужно повысить стоимость платной парковки и поднять штрафы за ее неуплату. Причем вывод достаточно неожиданный: «специалисты пришли к выводу о необходимости проведения мероприятий с целью повышения стоимости парковки, а значит и уменьшения доли парковочных мест в центре города». То есть для того. чтобы парковки были свободнее, нужно уменьшить их количество.

Тарифы на платную парковку на улично-дорожной сети необходимо довести до размеров тарифов в капитальных паркингах (она составляет до 600 руб. в час), а также начать взимать плату за парковку в воскресные дни на ряде улиц в центре города. Для сравнения приводятся города в США, Австралии и Гонконге, где, естественно, стоимость парковки, штрафы и размер оплаты за эвакуацию/задержание автомобиля несравнимо выше, чем в России.

С учетом того, что при реализации непопулярных мер (расширение платных парковок, повышение цен на них) московские власти практически всегда оперируют данными проведенных исследований, не исключено, что вскоре стоимость платной парковки в городе серьезно вырастет.

Фото: АГН «Москва», РЭУ им. Г.В. Плеханова

Москве предложили поднять цены и штрафы за парковку
Москве предложили поднять цены и штрафы за парковку
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