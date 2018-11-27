Верховный суд запретил парковаться в собственных дворах

Речь идет о стоянке автомобилей жильцов многоквартирных домов на так называемых гостевых парковках.

Поводом для разбирательства в высшей судебной инстанции стало недовольство одного из жителей многоквартирного дома, которого не устраивало то, что гостевая стоянка во дворе обустроена прямо под окнами. В своем иске он требовал признать частично недействующими некоторые пункты санитарных правил и нормативов, позволяющих организовывать во дворах гостевые стоянки.

Верховный суд, а позднее и его Апелляционная коллегия в иске отказали, обосновав свое решение тем, что СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» проведены по всем правилам, как и его госрегистрация.

Однако Апелляционная коллегия прислушалась к доводам истца о том, что гостевые стоянки во дворах лишь номинально носят такой статус, ими пользуются сами жильцы, оставляя там свои машины.

В итоге коллегия указала, что такая практика является нарушением положений соответствующих положений Санитарных правил. А значит жители многоквартирных домов, оставляющие свои автомобили на гостевых парковках, могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП России (предупреждение либо штраф 100–500 руб.) и по ст. 6.4 КоАП России (штраф 500–1000 руб.).

Что делать жителям домов, в которых проектами предусмотрены исключительно гостевые стоянки? Об этом Верховный суд не сказал ни слова. Вероятнее всего, теперь лучше парковаться в соседнем дворе.

В начале ноября Верховный суд потребовал от МВД изменить внутренние документы, регламентирующие выдачу водительских удостоверений.

В конце октября Верховный суд разъяснил, в каких случаях можно вернуть автомобиль дилеру.

Фото: Unspalsh