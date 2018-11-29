Россияне стали охотнее погашать автокредиты

В третьем квартале этого года доля просроченных платежей по автокредитам сократилась на 1,5 процентных пункта, составив 8%. Люди становятся пунктуальнее, самые низкие значения просроченных автоплатежей из 40 регионов-лидеров по объемам розничного автокредитования наблюдаются в Чувашии (5,3%), Санкт-Петербурге (5,4%), Удмуртии (5,6%), Архангельской (6,1%) и Рязанской (6,1%) областях, а также Москве (6,2%) и Татарстане (6,2%).
Самыми непунктуальными плательщиками автокредитов стали жители Новосибирской (14%), Тюменской (12,0%), Саратовской (10,6%), Волгоградской (10,5%) областей и Ставропольского края (10%). Просрочкой считается задолженность платежей свыше 30 дней. По динамике сокращения доли просроченной задолженности по автокредитам лидируют Владимирская (-6,5 п.п.), Тверская (-6,5 п.п.), Московская (-4,6 п.п.), Вологодская (-4,5 п.п.) и Ярославская (-4,3 п.п.) области.
Есть несколько регионов, где отмечен рост: Тюменская (+0,5 п.п.), Нижегородская (+0,3 п.п.), Новосибирская (+0,1 п.п.) и Волгоградская (+0,1 п.п.) области. В Москве и Санкт-Петербурге просрочка по автокредитам сократилась на 2,1 п.п. и 1,4 п.п.
Аналитики делают вывод, что ситуация с «плохими» долгами начала чуть улучшаться. Хотя возможно, что это в большей степени заслуга банковского риск-менеджмента: кредиторы внимательнее следят при выдаче автокредитов за платежеспособностью своих заемщиков и их способностью расплатиться по действующим обязательствам.
Данное исследование составлено на основе данных 4100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
- С июля по сентябрь этого года банки выдали автокредитов на 14,3% больше, чем в прошлом году, на сумму 160,7 млрд рублей.
- Доля кредитных машин в общем объеме рынка растет, свежих данных пока нет, но в первом квартале этого года их доля составила 50,3% от общего объема купленных новых легковых автомобилей в России.
Динамика доли просрочки по автокредитам к общему объему кредитов данного типа в РФ в 2017–2018 гг. среди 40 регионов — лидеров по объемам автокредитования
|
|
По регионам
|
3 квартал 2017, %
|
3 квартал 2018, %
|
Изменение, в п.п.
|
1
|
Чувашская Республика
|
6,3
|
5,3
|
—1,1
|
2
|
Санкт-Петербург
|
6,8
|
5,4
|
—1,4
|
3
|
Удмуртская Республика
|
7,0
|
5,6
|
—1,4
|
4
|
Архангельская область
|
9,3
|
6,1
|
—3,3
|
5
|
Рязанская область
|
6,7
|
6,1
|
—0,5
|
6
|
Москва
|
8,2
|
6,2
|
—2,1
|
7
|
Республика Татарстан
|
6,4
|
6,2
|
—0,2
|
8
|
Кировская область
|
7,9
|
6,5
|
—1,4
|
9
|
Ханты-Мансийский АО — Югра
|
7,3
|
6,7
|
—0,6
|
10
|
Белгородская область
|
8,9
|
6,9
|
—2,1
|
11
|
Владимирская область
|
13,6
|
7,0
|
—6,5
|
12
|
Пермский край
|
8,7
|
7,1
|
—1,6
|
13
|
Самарская область
|
7,3
|
7,2
|
—0,1
|
14
|
Нижегородская область
|
7,2
|
7,4
|
0,3
|
15
|
Калужская область
|
8,6
|
7,6
|
—1,0
|
16
|
Тверская область
|
14,4
|
7,9
|
—6,5
|
17
|
Вологодская область
|
12,5
|
8,0
|
—4,5
|
18
|
Московская область
|
12,6
|
8,0
|
—4,6
|
19
|
Ярославская область
|
12,5
|
8,2
|
—4,3
|
20
|
Ленинградская область
|
10,5
|
8,2
|
—2,3
|
21
|
Республика Башкортостан
|
9,5
|
8,3
|
—1,3
|
22
|
Свердловская область
|
8,8
|
8,4
|
—0,4
|
23
|
Челябинская область
|
9,1
|
8,6
|
—0,5
|
24
|
Пензенская область
|
9,7
|
8,7
|
—1,0
|
25
|
Ульяновская область
|
9,4
|
8,7
|
—0,7
|
26
|
Иркутская область
|
9,4
|
8,8
|
—0,6
|
27
|
Тульская область
|
9,3
|
8,8
|
—0,5
|
28
|
Омская область
|
9,2
|
9,1
|
—0,1
|
29
|
Кемеровская область
|
11,6
|
9,1
|
—2,4
|
30
|
Красноярский край
|
9,8
|
9,2
|
—0,6
|
31
|
Липецкая область
|
11,2
|
9,2
|
—2,0
|
32
|
Воронежская область
|
12,4
|
9,6
|
—2,8
|
33
|
Оренбургская область
|
10,9
|
9,6
|
—1,2
|
34
|
Ростовская область
|
9,8
|
9,7
|
—0,1
|
35
|
Краснодарский край
|
10,2
|
9,9
|
—0,2
|
36
|
Ставропольский край
|
11,0
|
10,0
|
—1,0
|
37
|
Волгоградская область
|
10,5
|
10,5
|
0,1
|
38
|
Саратовская область
|
11,6
|
10,6
|
—1,0
|
39
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
11,5
|
12,0
|
0,5
|
40
|
Новосибирская область
|
13,8
|
14,0
|
0,1
Фото: depositphotos.com
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