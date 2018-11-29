Россияне стали охотнее погашать автокредиты

За год доля просроченной задолженности по автокредитам сократилась до 8%.

В третьем квартале этого года доля просроченных платежей по автокредитам сократилась на 1,5 процентных пункта, составив 8%. Люди становятся пунктуальнее, самые низкие значения просроченных автоплатежей из 40 регионов-лидеров по объемам розничного автокредитования наблюдаются в Чувашии (5,3%), Санкт-Петербурге (5,4%), Удмуртии (5,6%), Архангельской (6,1%) и Рязанской (6,1%) областях, а также Москве (6,2%) и Татарстане (6,2%).

Самыми непунктуальными плательщиками автокредитов стали жители Новосибирской (14%), Тюменской (12,0%), Саратовской (10,6%), Волгоградской (10,5%) областей и Ставропольского края (10%). Просрочкой считается задолженность платежей свыше 30 дней. По динамике сокращения доли просроченной задолженности по автокредитам лидируют Владимирская (-6,5 п.п.), Тверская (-6,5 п.п.), Московская (-4,6 п.п.), Вологодская (-4,5 п.п.) и Ярославская (-4,3 п.п.) области.

Есть несколько регионов, где отмечен рост: Тюменская (+0,5 п.п.), Нижегородская (+0,3 п.п.), Новосибирская (+0,1 п.п.) и Волгоградская (+0,1 п.п.) области. В Москве и Санкт-Петербурге просрочка по автокредитам сократилась на 2,1 п.п. и 1,4 п.п.

Аналитики делают вывод, что ситуация с «плохими» долгами начала чуть улучшаться. Хотя возможно, что это в большей степени заслуга банковского риск-менеджмента: кредиторы внимательнее следят при выдаче автокредитов за платежеспособностью своих заемщиков и их способностью расплатиться по действующим обязательствам.

Данное исследование составлено на основе данных 4100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

  • С июля по сентябрь этого года банки выдали автокредитов на 14,3% больше, чем в прошлом году, на сумму 160,7 млрд рублей.
  • Доля кредитных машин в общем объеме рынка растет, свежих данных пока нет, но в первом квартале этого года их доля составила 50,3% от общего объема купленных новых легковых автомобилей в России.

Динамика доли просрочки по автокредитам к общему объему кредитов данного типа в РФ в 2017–2018 гг. среди 40 регионов — лидеров по объемам автокредитования

По регионам

3 квартал 2017, %

3 квартал 2018, %

Изменение, в п.п.

1

Чувашская Республика

6,3

5,3

—1,1

2

Санкт-Петербург

6,8

5,4

—1,4

3

Удмуртская Республика

7,0

5,6

—1,4

4

Архангельская область

9,3

6,1

—3,3

5

Рязанская область

6,7

6,1

—0,5

6

Москва

8,2

6,2

—2,1

7

Республика Татарстан

6,4

6,2

—0,2

8

Кировская область

7,9

6,5

—1,4

9

Ханты-Мансийский АО — Югра

7,3

6,7

—0,6

10

Белгородская область

8,9

6,9

—2,1

11

Владимирская область

13,6

7,0

—6,5

12

Пермский край

8,7

7,1

—1,6

13

Самарская область

7,3

7,2

—0,1

14

Нижегородская область

7,2

7,4

0,3

15

Калужская область

8,6

7,6

—1,0

16

Тверская область

14,4

7,9

—6,5

17

Вологодская область

12,5

8,0

—4,5

18

Московская область

12,6

8,0

—4,6

19

Ярославская область

12,5

8,2

—4,3

20

Ленинградская область

10,5

8,2

—2,3

21

Республика Башкортостан

9,5

8,3

—1,3

22

Свердловская область

8,8

8,4

—0,4

23

Челябинская область

9,1

8,6

—0,5

24

Пензенская область

9,7

8,7

—1,0

25

Ульяновская область

9,4

8,7

—0,7

26

Иркутская область

9,4

8,8

—0,6

27

Тульская область

9,3

8,8

—0,5

28

Омская область

9,2

9,1

—0,1

29

Кемеровская область

11,6

9,1

—2,4

30

Красноярский край

9,8

9,2

—0,6

31

Липецкая область

11,2

9,2

—2,0

32

Воронежская область

12,4

9,6

—2,8

33

Оренбургская область

10,9

9,6

—1,2

34

Ростовская область

9,8

9,7

—0,1

35

Краснодарский край

10,2

9,9

—0,2

36

Ставропольский край

11,0

10,0

—1,0

37

Волгоградская область

10,5

10,5

0,1

38

Саратовская область

11,6

10,6

—1,0

39

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

11,5

12,0

0,5

40

Новосибирская область

13,8

14,0

0,1

Фото: depositphotos.com

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