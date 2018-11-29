Россияне стали охотнее погашать автокредиты

Почему галогенки не спешат уступать место светодиодам

Спецтест фар, в рамках которого эксперты «За рулем» погоняли по своей фирменной методике два Каптюра — один с галогенками, другой с холодным светодиодным «взглядом», бурно обсуждался на форуме. В частности, читатели интересуются, по какой причине древние галогенные фары продолжают устанавливать на автомобили, тогда как ксенон практически ушел в прошлое.