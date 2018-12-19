В правительстве ответили на письмо перевозчиков о повышении цен

Перевозчики считают, что рост цен на топливо уже скоро отразится на стоимости товаров. Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что власти проанализируют ситуацию, но эти опасения пока «выглядят беспочвенными».

Логисты, поставщики продуктов и ритейлеры написали письмо премьеру Дмитрию Медведеву, что нефтяники пытаются заработать на корпоративных клиентах, а с учетом грядущего повышения цен на топливо все может закончиться ростом цен на товары повседневного спроса.

Галопирующего роста цен на моторное топливо с начала следующего года в РФ не ожидается, передает слова Дмитрия Козака РИА Новости.

«Да, они (цены на топливо) поднимутся с 1 января 2019 года в связи с увеличением налога на добавленную стоимость, точно так же как и увеличатся цены на другую продукцию, но это не означает, что (топливо. — Прим. ред.) виновато во всем повышении цен в стране, — сообщил Козак.

Напомним, что с 1 января в России вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо на треть, кроме того, на 2% увеличится и ставка НДС. Чтобы не допустить резкого роста стоимости топлива, правительство введет компенсационный механизм — демпфер, который вернет нефтяникам часть упущенной экспортной прибыли при реализации топлива на внутреннем рынке и поможет удержать рост цен в пределах инфляции.

Логисты, поставщики продуктов и ритейлеры напомнили правительству, что в себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков затраты на топливо занимают не менее 30%, а из-за ужесточения корпоративных программ в ноябре эти расходы выросли в среднем на 30%. В связи с тем, что с января ожидается продолжение роста цен на топливо, перевозчики будут вынуждены переложить часть затрат на потребителей, что вызовет рост цен, особенно в сегменте скоропортящихся товаров повседневного спроса.

В Минфине вообще считают, что роста цен на топливо в следующем году не будет, и это несмотря на повышение акцизов. Предусмотренный механизм отрицательного акциза, который будет передаваться в нефтеперерабатывающие компании, снивелирует этот скачок.



Фото: Александр Рюмин/ТАСС