В России отзывают 520 дефектных мотоциклов Yamaha

У 280 мотоциклов Yamaha YZF-R3A и MTN320-A, которые были куплены в период с мая 2015 года по сентябрь 2018 года, обнаружен непрочный шланг радиатора, изготовленный из некачественной резины, в котором может появиться трещина. В результате неизбежна течь охлаждающей жидкости. При устранении проблемы шланг будет заменяться на модифицированный.
Еще 240 мотоциклов Yamaha YZF-R3A и MTN320-A, проданные с июня 2015 года по июнь 2016 года, отзываются из-за проблем с включением передачи. Это вызвано поломкой возвратной пружины, которая имеет недостаточную прочность и нуждается в замене.
Для устранения описанных неисправностей владельцам мотоциклов, попавшим под сервисную кампанию, необходимо предоставить их в сервисные центры официальных дилеров Yamaha. Все работы по устранению дефектов будут проводиться бесплатно, за счет завода-изготовителя.
О необходимости ремонта владельцев Yamaha YZF-R3A и MTN320-A известят официальные представители ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс» по телефону или почте. О том, что ваш мотоцикл подлежит отзыву, можно узнать, не дожидаясь звонка, сверив его VIN-код со списками кодов отзываемых транспортных средств, опубликованными на сайте Росстандарта:
- список VIN-номеров для мотоциклов Yamaha (замена пружины);
- список VIN-номеров для мотоциклов Yamaha (замена шланга).
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- Аналитики подсчитали, что каждый пятый мотоциклист — девушка, и это соотношение стремится к равноправию. А еще девушки тратят на свои мотоциклы больше денег, чем мужчины.
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Фото: Yamaha
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