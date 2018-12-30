Mercedes-Benz показал новый CLA в Лас-Вегасе

Четырехдверное купе Mercedes-Benz CLA стало гораздо спортивнее и должно появиться в продаже весной 2019 года.

Премьера Mercedes-Benz CLA второго поколения состоялась на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show, которая сейчас проходит в Лас-Вегасе. Выбор места мировой премьеры автомобиля не случаен: он оснащен уникальной информационно-развлекательной системой MBUX, в которой применяются новые технологии. Именно это должно стать основой продвижения машины на рынке: судя по всему, близится эра нового восприятия транспортных средств. В любом случае, маркетологи компании уже выделили новую группу потребителей, которые смотрят на машины иначе.

Те, кто привык оценивать машины по их моторам, коробкам и управляемости, не должны разочароваться в новом поколении Mercedes-Benz CLA, так как все традиционные достоинства автомобиля остались при нем. Подробнее о новом купе — в нашей фотогалерее.

Продажи седана Mercedes-Benz A-класса начнутся в феврале этого года. Уже озвучены цены на автомобиль.

Подробнее о достоинствах и недостатках нового Mercedes-Benz А-класса можно узнать здесь.

Фото: Mercedes-Benz