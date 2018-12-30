Год только начался, а цены на заправках уже поднялись на 1,7%. Динамика цен укладывается в договор между правительством и нефтяниками, утверждает начальник управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрий Махонин.

Московская топливная ассоциация сообщила, что цены на дизельное топливо на столичных заправках с 24 декабря выросли в среднем на 50 копеек, на бензин АИ-92 — на 19 копеек, фиксируется рост цен на топливо и в других регионах. Однако в ФАС заверили, что увеличение розничной стоимости бензина в регионах с 1 января 2019 года не превысило 1,7%. Такая динамика укладывается в договоренности между правительством и нефтяниками, достигнутыми осенью прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрия Махонина. Согласно этому договору, с января по 31 марта 2019 года цены могут расти только на уровне прогнозируемой в стране инфляции (4,6%).

Их подняли крупные вертикально-интегрированные компании и обосновали это увеличением НДС, о чем было известно еще в конце прошлого года. Есть регионы, в которых цены не изменились (Сибирь и Дальний Восток), а есть, где даже и чуть снизились (Иркутская область, Забайкалье).

Так что пока повода для беспокойства нет, считают власти, нефтяники держат слово, увеличив цены лишь для того, чтобы покрыть потери от роста НДС. Как все обстоит на самом деле, нам предстоит убедиться уже в следующем месяце, когда рынок, по идее, должен стабилизироваться.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак объяснил руководителям нефтяных компаний, что в случае нарушения «джентльменского» соглашения незамедлительно последуют санкционные меры, включая «демпфирующий акциз».

Согласно опросу ФОМ, 53% населения и 58% автовладельцев уверены, что цены на топливо будут расти и дальше. При этом 86% считают, что стоимость топлива в значительной мере влияет на их жизнь. Это подтвердили и перевозчики, которые перед новым годом написали открытое письмо премьеру Дмитрию Медведеву.

Фото: Егор Алеев/ТАСС