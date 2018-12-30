Российский Volkswagen Tiguan получил «эксклюзивную» версию

Немецкая компания начала продажи новой версии своего популярного кроссовера.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

Ограниченная серия Volkswagen Tiguan получила название All Inclusive и доступна в двух вариантах: со 125-сильным мотором и механикой и 150-сильным двигателем и роботизированной коробкой DSG. Оба варианта безальтернативно переднеприводные. Несмотря на громкое название, новая серия займет место между базовой комплектаций Trendline и следующей Offroad.

Традиционно для таких вариантов машина отличается набором опций, заказ которых по отдельности стоил бы дороже. Версия All Inclusive получила зеркала с электроприводом складывания и обогревом, лобовое стекло с обогревом, светодиодные фары.

Салон отделан тканью, здесь установлены так называемые комфортные сиденья, причем спинка переднего пассажирского полностью складывается, увеличивая возможности машины по перевозки длинномеров. Под передними сиденьями есть ящики для хранения мелочевки, в их спинках находятся складные столики. В салоне два USB-порта на центральной консоли и один для задних пассажиров. Кроме того, для данной версии доступны цвета металлик.

Также в комплектацию входят центральный замок, противоугонная система с датчиком присутствия, датчик дождя, автоматическое управление ближним светом фар, камера заднего вида с омывателем, парктроники, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой интерфейса App-Connect.

В качестве опции для данной версии предлагается пакет Plus (35 000 руб.), включающий в себя систему бесключевого доступа и пуска двигателя кнопкой и электропривод багажной двери с функцией отложенного закрывания.

Volkswagen Tiguan All Inclusive со 125-сильным двигателем обойдется в 1 499 000 руб., версия со 150-сильным мотором стоит 1 649 000 руб. (обе на 70 тыс. дороже комплектации Trendline).

Фото: Volkswagen

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Отзывы о Volkswagen Tiguan (12)

Volkswagen 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Стильный автомобиль ,дизель 2.0. пробег 1350 км ,по компьютору расход по трасее с пробками и движением по городам Рф 5.6 л.

Недостатки:

Бестолковый и маленький багажник,что не соответствует завленному производителем объему,ВЫП на трассе может сыграть злую шутку на обгоне,прежде чем обогнать .надо десять раз расчитать

Комментарий:

Все DSG заточены на экономию топлива.крайне надо быть предуссмотрительным и осторожным при обгоне на трассе.Выходя на обгон при кикдауне,DSG с 6 передачи переходит на на две ступени вниз и через 2 сек. уже опять 6-я передача.Ускорения нет,время и скорость по отношению к обгоняемому останавливаетс...

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