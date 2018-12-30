Российский Volkswagen Tiguan получил «эксклюзивную» версию

Немецкая компания начала продажи новой версии своего популярного кроссовера.

Ограниченная серия Volkswagen Tiguan получила название All Inclusive и доступна в двух вариантах: со 125-сильным мотором и механикой и 150-сильным двигателем и роботизированной коробкой DSG. Оба варианта безальтернативно переднеприводные. Несмотря на громкое название, новая серия займет место между базовой комплектаций Trendline и следующей Offroad.

Традиционно для таких вариантов машина отличается набором опций, заказ которых по отдельности стоил бы дороже. Версия All Inclusive получила зеркала с электроприводом складывания и обогревом, лобовое стекло с обогревом, светодиодные фары.

Салон отделан тканью, здесь установлены так называемые комфортные сиденья, причем спинка переднего пассажирского полностью складывается, увеличивая возможности машины по перевозки длинномеров. Под передними сиденьями есть ящики для хранения мелочевки, в их спинках находятся складные столики. В салоне два USB-порта на центральной консоли и один для задних пассажиров. Кроме того, для данной версии доступны цвета металлик.

Также в комплектацию входят центральный замок, противоугонная система с датчиком присутствия, датчик дождя, автоматическое управление ближним светом фар, камера заднего вида с омывателем, парктроники, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой интерфейса App-Connect.

В качестве опции для данной версии предлагается пакет Plus (35 000 руб.), включающий в себя систему бесключевого доступа и пуска двигателя кнопкой и электропривод багажной двери с функцией отложенного закрывания.

Volkswagen Tiguan All Inclusive со 125-сильным двигателем обойдется в 1 499 000 руб., версия со 150-сильным мотором стоит 1 649 000 руб. (обе на 70 тыс. дороже комплектации Trendline).

В декабре 2018 года Volkswagen увеличил цены на российском рынке.

Volkswagen Tiguan входит в пятерку самых популярных кроссоверов в нашей стране.

Фото: Volkswagen