Lexus привезет в Россию спецверсию Black Vision кроссовера NX

Автомобиль предназначен тем, кто хочет, чтобы его средство передвижения выглядело необычно и эксклюзивно, а также обладало повышенной комфортностью.

11 января 2019 года все официальные дилеры Лексус на территории Российской Федерации начали прием заказов на новую версию премиального городского кроссовера Lexus NX Black Vision. Спецверсия доступна для моделей NX 200 как с передним приводом (на базе комплектации Comfort), так и для полноприводных автомобилей (на базе комплектации Progressive) по цене от 2 686 000 до 2 779 000 рублей.

Все автомобили в этой версии имеют легкосплавные колесные диски обновленного дизайна, корпуса наружных зеркал окрашены в черный цвет, а решетка радиатора затемнена. Отличить машины из спецверсии можно также по логотипам Black Vision.

Есть отличия и в интерьере: салон Lexus NX Black Vision украшен серебристыми декоративными вставками, а сиденья обтянуты качественной искусственной кожей Tahara комбинированного черно-белого цвета.

В оснащение Lexus NX 200 с передним приводом в исполнении Black Vision включены датчик дождя, омыватели фар, передние датчики парковки, камера заднего вида, салонное зеркало с автозатемнением, система подсветки в ручках дверей при посадке в автомобиль и электрообогрев рулевого колеса — функции, предназначенные для более дорогих версий.

Все городские кроссоверы NX в версии Black Vision имеют электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти, а также интеллектуальную систему доступа в автомобиль с пуском двигателя с кнопки.

Специального цвета для автомобилей спецсерии нет, можно выбрать любой из предусмотренных для обычных Lexus NX 200.

Фото: Lexus