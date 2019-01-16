Прыжок с эвакуатора не помог: водителя и таксомоторную компанию ждут гигантские штрафы

Недавний прыжок на автомобиле с эвакуатора, так позабавивший наших читателей, ни к чему хорошему не привел. Таксомоторной компании, которой принадлежит машина, был выписан штраф в размере 60 тыс. рублей за отсутствие у водителя путевого листа, а самому водителю теперь грозит лишение прав на срок до полутора лет.
В ходе проверки, которую инициировала Московская административная дорожная инспекция (МАДИ), выяснилось, что данная таксомоторная компания должна государству большую сумму: долги по неоплаченным штрафам составили около 2 млн рублей.
«Это говорит о том, что действительно компания неоднократно допускала нарушения в сфере перевозок пассажиров или багажа. Мы опять же возвращаемся к тому, что компания не обеспечивала безопасность граждан, которых они перевозили, и, соответственно, не обеспечивала безопасность иных участников дорожного движения», — приводят «Вести» слова руководителя управления административной практики МАДИ Владимира Ахмадеева.
Теперь в городской Думе встал вопрос о том, чтобы наделить инспекторов МАДИ правом проверять документы у таксистов, которым сегодня обладают лишь сотрудники ДПС.
- В прошлом году выяснилось, что таксомоторные компании имеют огромные долги по неоплаченным штрафам, но при этом их почему-то никто не трогает.
- Узнать о других наказаниях по громким делам можно здесь.
Фото, видео: YouTube
Читать комментарии (1)