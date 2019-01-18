АВТОВАЗ договорился с Минпромторгом. Это создаст 4,5 тыс. рабочих мест

Объем гарантированных инвестиций по контракту составляет 70 млрд рублей, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

АВТОВАЗ совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi подписал специнвестконтракт (СПИК) с Минпромторгом РФ. Подписали документ еще в конце 2018 года, но о деталях стало известно только сегодня. Глава региона Дмитрий Азаров рассказал, что только гарантированные частные инвестиции по СПИКу на развитие и модернизацию производства автомобилей Lada, Renault, Nissan и Mitsubishi составят порядка 70 млрд рублей. Но на самом деле сумма окажется гораздо большей, так как еще около 200 млрд рублей будет инвестировано в новые производства на АВТОВАЗе.

Срок действия СПИК составит 10 лет, за это время объем налоговых поступлений в бюджет РФ от реализации проекта может превысить 132 млрд рублей. На предприятии дополнительно появится 4,5 тыс. рабочих мест.

Инвестконтракт предусматривает развитие на территории РФ (в четырех регионах) модельного ряда автомобилей Лада, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства. СПИК будет реализован альянсом, в составе которого ООО «Лада Ижевск», «Рено Россия», ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» и ООО «Мицубиси Моторс Рус».

Также сегодня стали известны некоторые подробности СПИКа между Минпромторгом и ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

Недавно АВТОВАЗ рассказал журналистам об итогах прошедшего года и перспективах нынешнего. Подробнее об этом можно узнать из нашей публикации.



Фото: Алена Селезнева/ТАСС