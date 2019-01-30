Полицейский получил штраф за превышение скорости во время погони за грабителями

Произошло это, конечно, не у нас, а в законопослушной Швейцарии. Суд счел, что в таком нарушении скоростного режима не было необходимости.

Женевскому полицейскому отказали в апелляции, когда он пытался оспорить штраф в размере 600 франков (528 евро), выписанный ему за превышение скорости во время преследования преступников.

Федеральный верховный суд Швейцарии оставил в силе штраф, наложенный на офицера за проезд со скоростью 92 км/ч в зоне ограничения 50 км/ч. Курьез ситуации заключается в том, пишет The Local, что превысил страж порядка скорость во время преследования подозреваемых, которые, предположительно, ограбили банкомат.

Полицейский нарушил скоростной лимит дважды: в первый раз на 30 км/ч, а второй — на 42 км/ч. Суд счел, что первое превышение скорости было тактически оправдано в сложившейся ситуации, а вот второй случай стал грубым нарушением правил дорожного движения, поэтому штраф оставили в силе.

Судья заявил, что скорость во время преследования преступников все же должна быть адекватной обстановке и не представлять угрозу безопасности дорожного движения. Якобы, во втором случае полицейский знал, что подозреваемые вреда никому не причинят, и необходимости лихачить у него не было. Откуда он мог это знать, суд не счел нужным информировать, но, видимо, это стало ясно из результатов внутреннего расследования.

Между тем в России грядет пересмотр допустимого порога превышения скорости в 19 км/ч. Наш корреспондент разбирался, что к чему.

Эстонские полицейские задержали россиянина, который мчался по Нарве со скоростью 104 км/ч, его арестовали на трое суток, аннулировали визу, выслали на родину и запретили посещать страны Евросоюза в течение года.



Фото: Urgences Genève/YouTube