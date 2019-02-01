Автовладельцам укажут на место: спрос на штатные навигации возвращается

К 2025 году автомобилей со штатной навигацией станет в полтора раза больше, хотя не так давно казалось, что их полностью вытеснят карты в смартфонах и других гаджетах.

В ближайшие годы количество автомобилей, оснащенных навигационными системами, увеличится в мире более чем в полтора раза: с 39 млн единиц в 2018 году до 60 млн в 2025-м. Об этом говорится в новом исследовании международной аналитической компании Strategy Analytics. При этом следует отметить, что количество гаджетов с геолокацией (автонавигаторов, смартфонов и т.д.) увеличится лишь на треть: с 1,58 млрд единиц в 2018 году до более 2 млрд. То есть рынок штатных автонавигаторов растет быстрее, хотя совсем недавно звучали прогнозы, что он вовсе исчезнет за ненадобностью, а место штатной навигации заменят установленные на центральной консоли смартфоны.

Устаревшее видение будущего автомобильной навигации

Следует признать, что в тех устаревших прогнозах была доля истины: на центральных консолях появились не смартфоны, а штатные планшеты, приподнятые к самому лобовому стеклу для удобства считывания, куда выводится вся информация по автомобилю. Более того, в некоторых машинах нового поколения карты штатного навигатора проецируются прямо на панель приборов. Проще говоря, появилась совершенно новая архитектура автомобильного салона, уже вытесняющая устаревшее видение того, что и где должно находиться на центральной консоли.

Новая архитектура автомобильного салона от компании Toyota

Таким образом, автопроизводители снова заинтересованы в сотрудничестве с компаниями, поставляющими геолокационные услуги. В результате в развитие комплексных геолокационных платформ вкладываются огромные деньги: просто карты никому не нужны. Более того, изменилось направление подхода — нужны не карты, а сервисы, нанесенные на карту: оптимизация маршрута, обозначение «точек интереса» (POI), информация о трафике, перевод названий улиц в координаты и наоборот, и многие другие. Список сервисов постоянно пополняется.

Новая архитектура автомобильного салона от компании Renault

«На этом рынке выигрывают компании, способные предоставить комплексные геолокационные платформы и сервисы, основанные на точных и оперативно обновляющихся цифровых картах. К примеру, HERE ежедневно получает 4,9 млрд обновлений картографических и прочих геолокационных данных, поступающих из самых разных источников: с датчиков, установленных на миллионах автомобилей, со спутниковых снимков или собранных с помощью краудсорсинга», — рассказал «За рулем» о новом подходе к картографированию менеджер по развитию представительства HERE в России и странах СНГ Виктор Рудой.

То есть в ближайшее время конкуренция на геолокационном рынке заметно ужесточится и наблюдать за ней, а тем более пользоваться ее плодами, будет очень интересно. Судите сами — ключевыми участниками геолокационного рынка являются Google, Mapbox, TomTom и HERE. У всех этих компаний есть свои сильные стороны. Конек Google —создание и обновление точек интересов (POI), Mapbox — визуализация карт и развитие сопутствующих сервисов, TomTom — ведущий провайдер автомобильных карт и навигационного ПО. HERE — лидер по применению навигационных систем в автомобильной индустрии, геолокационные сервисы которой представлены в 4 из 5 машин в Европе и Северной Америке.

Возможно, на рынок штатных навигаторов захочет выйти и Яндекс, который недавно представил собственную мультимедийную систему для автомобилей.

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Фото: Unsplash, Renault, Toyota