Чечня не пустила Яндекс.Такси в республику

Владельцы автопарков выступили единым фронтом против агрегатора.

Представить жителя крупного российского города без Яндекс.Такси, особенно после объединения с Uber, сложно. Водители жалуются на большие отчисления компании с каждого заказа, на то, что работают фактически бесплатно. Пассажиры же периодически попадают в криминальные истории, в которых преступником оказывается водитель такси. И это уже не говоря о многочисленных авариях.

Попытался агрегатор прийти и в Чечню. Но местные владельцы таксомоторных компаний выступили единым фронтом против работы с Яндекс.Такси и были поддержаны на уровне республиканского правительства.

По словам представителей местного бизнеса, они исправно платят налоги, страхуют пассажиров в рамках Обязательного страхования ответственности перевозчиков (ОСГОП), а Яндекс.Такси, по сути, оказывает информационные услуги, не неся никакой ответственности за возможные происшествия.

Судя по сюжету, который вышел на местном телевидении, Яндекс.Такси все же работает в Чечне, но с нелегальными перевозчиками.

Госдума никак не может принять закон «О такси», который серьезно ужесточает ответственность к перевозчикам и агрегаторам.

Иногда и пассажиры такси оказываются криминальными элементами. Причем, что еще более удивительно, девушками.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС