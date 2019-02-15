Новые штрафы за нарушения ПДД: известны размеры. Скидок не будет!

Минтранс подготовил свои предложения по введению штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Ведомство должно было подготовить поправки в Кодекс об административных правонарушениях совместно с МВД до марта этого года. И, судя по последним новостям, в Минтрансе справились. Кроме этого может быть ужесточена административная ответственность за другие нарушения ПДД.

В Минтрансе считают, что штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч от разрешенной должен составлять 500 руб., а за остальные превышения — повысить, правда, не уточняя насколько. В МВД говорят о том, что такой штраф необходимо применять исключительно в населенных пунктах и штраф должен быть единым за превышение лимита на 10–40 км/ч. В столичном ЦОДД считают, что необходимо отменить нештрафуемый порог в 20 км/ч, но никаких предложений по размерам штрафов не сделали.

Также в МВД считают необходимым отменить 50-процентную скидку по штрафам за нарушение правил стоянки и езду с нечитаемыми номерами, пишет «КоммерсантЪ», который ознакомился с протоколом межведомственного совещания.

Московские власти также предлагают ужесточить наказание за отдельные нарушения ПДД, такие как непропуск пешеходов, велосипедистов и других участников движения, а также за нарушения правил проезда перекрестков.

В МВД же считают, что увеличивать штрафы за отказ уступить дорогу пешеходам не нужно, так как в 2017 году его размер вырос с 1500 до 2500 руб., после чего количество нарушений снизилось с 1,7 млн в 2016 году до 1,5 млн в 2018 году.

Также до конца февраля МВД должно наладить общение с Госдумой с целью ускорения принятия поправок, вводящих штраф в 5000 руб. за «опасное вождение». Сам термин появился в ПДД в 2016 году, но никакого штрафа за него пока не положено, так как депутаты считают, что он имеет признаки правовой неопределенности и «расширенного толкования нарушения». Напомним, что опасное вождение будут фиксировать живые инспекторы ГИБДД, а не камеры и в парламенте считают, что здесь может скрываться коррупционная составляющая.

Также МВД и Госдуме предстоит в короткие сроки доработать законопроект о передаче московским властям функций по администрированию нескольких десятков видов нарушений. В первом чтении законопроект о передаче функций в Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ) был принят в прошлом году и с тех пор постоянно дорабатывается. А вот законопроект о введении залога в 30 тыс. руб. за автомобиль, если его водитель попался на нетрезвом вождении, пока снят с повестки: с июля прошлого его доработкой занимаются Минюст и МВД.

Минтранс предлагает поднять штраф за стоянку на автомагистралях в три раза.

С 1 марта в Москве камеры будут фиксировать выезд на загруженный перекресток. Штраф составляет 1000 руб.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС