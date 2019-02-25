Скоро пострадает весь автомир, если Трамп поднимет пошлины

Планы американских властей ввести 25-процентные заградительные пошлины на импорт в страну автокомпонентов и автомобилей не так уж безобидны, считают в рейтинговом агентстве Moody’s.

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В агентстве Moody’s. предупреждают о глобальных проблемах в экономике из-за возможного введения пошлин на европейские автомобили и запчасти, которыми вот уже второй год грозит Дональд Трамп. Все это негативно скажется на товаропотоке объемом около 500 млрд долларов, что составляет 2,8% общемирового объема импорта.

Напомним, Министерство торговли США 17 февраля представило президенту доклад о том, насколько импорт в США автомобилей и компонентов угрожает национальной безопасности страны. Дональд Трамп на основании этого документа должен в течение 90 дней решить, вводить или нет заградительные пошлины в 25%.

Заградительные пошлины нанесут удар по мировой экономике, сказавшись на ценообразовании, нарушив эффективность работы индустрии. Все это по цепочке коснется всей глобальной логистической индустрии и еще больше затормозит мировую экономику, которая в последнее время и так стала очевидно замедляться, передает слова аналитиков Moody’s «КоммерсантЪ».

Автомобильная отрасль захватывает многие сферы — от производителей отдельных компонентов до автоконцернов. Часть издержек перенесут на потребителей, повысив цены. Больше всего пострадают японские, корейские и немецкие автоконцерны. Пошлины также ударят по мексиканским компаниям, занимающимся экспортом в США автокомпонентов или собранных на своих заводах иностранных автомобилей. Меньше других пострадает Китай, чьи автопроизводители не так тесно связаны с американским рынком.

Ну и это еще не всё! Рост цен на автомобили отразится и на финансовом рынке, предупреждают в Moody’s: это окажет негативный эффект на производные ценные бумаги, обеспеченные автокредитами. Чтобы поддержать спрос, продавцам придется предоставлять льготные условия кредитования, будет выдаваться большое количество высокорисковых кредитов. Это также негативно скажется на финансовом рынке и экономике США. Могут быть и другие последствия.