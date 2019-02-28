Спецверсия УАЗа Патриот: сочно-зеленая и очень редкая!

В феврале Ульяновский автомобильный завод начал производить внедорожник в новой версии. Первые автомобили появятся в салонах дилеров в марте.

Материалы по теме УАЗ Патриот 2019 — первый тест-драйв серийной машины

Автомобиль в версии Life Style отличают, прежде всего, сочно-зеленый цвет «металлик», легкосплавные диски иной формы и шильдики версии на двери багажника и водительской двери.

В салоне из отличий только текстильные напольные коврики с окантовкой, на передних есть еще и надпись Life Style.

Новая версия базируется на комплектации «Оптимум», только в дополнение получила климат-контроль, аудиосистему с поддержкой формата MP3 и четырьмя динамиками, атермальные задние боковые стекла и стекло задней двери, парковочные датчики в переднем и заднем бамперах, а также контейнер запасного колеса с надписью Patriot.

За доплату можно заказать противотуманные фары, обогрев лобового стекла и передних сидений, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и навигацией, камеру заднего вида, предпусковой подогреватель с таймером и функцией автономного отопителя, дополнительный отопитель салона, легкосплавные 18-дюймовые колеса. Также отдельно можно заказать блокировку заднего межколесного дифференциала, лебедку с защитой и защиту рулевых тяг.

Эта версия Патриота будет выпущена ограниченным тиражом в 300 экземпляров. Попросят за такой автомобиль 994 000 рублей (894 000 рублей с учетом скидки по госпрограммам «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль»).

В январе 2019 года производитель пересмотрел список дополнительного оборудования для некоторых комплектаций.

В начале года подорожали три модели внедорожников Ульяновского автозавода. Причина та же, что и у всех — увеличение ставки НДС.



Фото: УАЗ