Granta, Vesta, Largus пойдут со скидкой 10%!

Речь о перезапущенных недавно Минпромторгом программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

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Государственные программы поддержки спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые были разработаны Министерством промышленности и торговли РФ, возобновили свою работу с 1 марта 2019 года. Полного списка моделей, которые подпадают под условия программы, пока нет, но автопроизводители один за другим напоминают, что из их продуктовой линейки можно купить за цену до 1 млн рублей.

По условиям этих госпрограмм, на льготных условиях можно купить автомобиль стоимостью до 1 млн рублей, собранный на территории РФ. Скидка по ним составит 10% от стоимости транспортного средства, а для жителей Дальнего Востока — 25%.

В программе принимают участие все модели Lada стоимостью до миллиона, 10%-ная скидка от стоимости суммируется с дополнительной выгодой до 40 тысяч рублей (по системе trade—in), которая предоставляется при покупке моделей Lada Granta, Vesta, а также фургона и универсала Largus.

По программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в период их действия в 2018 году (с января по май) были приобретены 40% автомобилей Lada. И хотя нынешняя ценовая планка программ снижена до 1 млн рублей (ранее было 1,45 млн), что существенно сузило выбор моделей, которые смогут претендовать на 10-процентную скидку, АВТОВАЗу это только на руку, так как практически все модели производителя в эту сумму укладываются (кроме Лады Весты Спорт).

О том, что программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» продлены, глава Минпромторга Денис Мантуров доложил президенту Владимиру Путину во время встречи.

В конце января АВТОВАЗ объявил о старте продаж спортседана Lada Vesta Sport, цена которого перевалила за миллион. Комплектаций две — Luxe и Luxe Multimedia — 1 009 900 рублей и 1 045 900 рублей соответственно.

Фото: АВТОВАЗ