Lexus назвал российские цены на спецверсию кроссовера NX

Для этой модели теперь предлагается спецверсия, которая получила название Black Vision.

Материалы по теме Обновленный Lexus NX: испытание Чертовым мостом

Кроссовер NX пользуется в России популярностью, правда, проигрывая по объемам продаж более крупному RX. Первых в прошлом году было продано чуть более 7 тысяч автомобилей, вторых — 9,7 тысячи.

Секрет успеха Lexus NX в относительно доступной цене, ярком дизайне и хорошем оснащении. Теперь эта модель еще и обзавелась спецверсией, которая позволит владельцу выделиться на фоне сотоварищей.

Версия Black Vision предусмотрена как для Lexus NX200 с передним приводом (на базе комплектации Comfort), так и для полноприводного Lexus NX200 AWD (на базе комплектации Progressive).

Кроссовер в новом исполнении получил иные легкосплавные колеса, черные корпуса зеркал и затемненную радиаторную решетку. Также на кузове есть шильдики с названием версии. Только для Black Vision можно заказать новый вариант отделки интерьера с декоративными вставки серебристого цвета и двухцветной обшивкой сидений искусственной кожей Tahara.

Варианты кроссовера с передним приводом получили набор опций, который был доступен только для более дорогих комплектаций. Здесь имеется датчик дождя, омыватели фар, передние парктроники, камера заднего вида с динамической разметкой, салонное зеркало с автоматическим затемнением. Также Lexus NX200 Black Vision оснащается системой подсветки в ручках дверей при посадке в автомобиль и обогревом рулевого колеса.

Все кроссоверы в спецверсии имеют электропривод багажной двери и систему бесключевого доступа в салон и пуска двигателя кнопкой.

Специальная версия предлагается по цене от 2 686 000 до 2 779 000 рублей.

Фото: Lexus