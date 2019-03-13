За искалеченную пассажирку «Яндекс.Такси» оштрафовали. На смешную сумму

В Роспотребнадзоре посчитали, что сервис ввел пострадавшую в заблуждение. В сервисе с решением ведомства не согласны.

Эта история началась в ноябре прошлого года, когда москвичка Ольга Садвокасова вызвала такси через приложение «Яндекс.Такси». Забрал ее автомобиль в фирменной ливрее компании под управлением водителя Сергея Фомина. По пути Ольга сделала несколько замечаний водителю по поводу манеры его езды. Это настолько взбесило Фомина, что он выкинул пассажирку из автомобиля и избил ее. Врачи зафиксировали у Садвокасовой переломы ноги и носа.

Полиция завела уголовное дело, но найти водителя не удалось. Выяснилось, что он арендовал машину у одной из таксомоторных компаний, в которой не работал. Садвокасова стала обращаться с жалобами в различные инстанции, дойдя в итоге до администрации президента. Там отреагировали довольно оперативно, переправив ее жалобу в различные органы, включая Роспотребнадзор.

Последний завел дело по части 2 статьи 14.7 КОАП России («Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара»). Дело в том, что Садвокасова была уверена в том, что ее везет именно «Яндекс.Такси», ведь машина имела фирменную окраску.

Накануне Роспотребнадзор вынес свое решение. Максимальный штраф по ст. 14.7 составляет 500 тыс. руб., но так как ведомство привлекло «Яндекс.Такси» к ответственности в первый раз, то компания отделалась штрафом в 100 тыс. руб.

«Мне, конечно, приятно, что их штрафовали, но 100 тыс. руб. — это капля в море для такой компании, — заявила „Коммерсанту“ Ольга Садвокасова. — Компания настаивала на том, что в приложении высветилось название перевозчика-партнера, но мне было совершенно непонятно, о чем речь. Может быть, это партнер по техническому обслуживанию машины? Роспотребнадзор подтвердил, что я не обязана во всем этом разбираться. На мой взгляд, „Яндексу“ надо просто содрать все наклейки со своих машин и указывать реального перевозчика, тогда сразу все станет проще».

Самое же чудовищное заключается в том, что в «Яндекс.Такси» категорически не согласны со штрафом и намерены обжаловать его. В компании утверждают, что выполняют лишь роль информационного сервиса, а вся информация о том, кто и какая компания выполняют заказ, есть в отдельной карточке, которая доступна до, во время и после поездки.

Эксперты говорят о том, что компания должна убрать слово «такси» из рекламы и с кузовов автомобилей, на которых должны быть нанесены данные реального перевозчика. Если же машина брендирована под «Яндекс.Такси», то и ответственность должен нести агрегатор.

Точку в этом деле ставить пока рано: жалоба Садвокасовой будет рассмотрена еще в ряде инстанций, а агрегатор постарается опротестовать все невыгодные для него решения.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС