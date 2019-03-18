Обиженный пешеход подал жалобу на ПДД: он хочет переходить дорогу в любом месте

Житель Самары пытается опротестовать в Верховном суде понятие «зона видимости» в отношении пешеходных переходов.

По действующим Правилам дорожного движения пешеход должен переходить дорогу по переходам, надземным или подземным, а также наземным, обозначенным знаками и разметкой (привычной зеброй).

В 2017 году житель Николай Нескоромнов, житель Самары, а по совместительству еще и юрист регионального министерства имущественных отношений, перешел дорогу в неположенном месте. Сотрудники ГИБДД выписали ему за это нарушение штраф в размере 500 руб.

Нескоромнов опротестовал штраф, так как, по его мнению, переходов в зоне видимости не было, а дорога была свободна от машин. На суде сотрудники ГИБДД заявили, что переходов рядом было аж два: один в 70 м от места совершения нарушения, второй — в 130 метрах от него. Сам Нескоромнов оценил расстояние до переходов в 130 и 180 м и потребовал от представителей Госавтоинспекции разъяснить термин «зона видимости». Те этого сделать не смогли.

В итоге суд первой инстанции оставил штраф в силе, но в ходе нескольких обжалований в вышестоящих судах штраф заменили предупреждением, пишет «КоммерсантЪ». Однако вопрос с «зоной видимости», судя по всему, для Нескоромнова стал принципиальным. С его точки зрения, в ПДД понятие не раскрыто, носит оценочный характер, что приводит к возникновению не только юридико-лингвистической неопределенности, но и к коррупционной составляющей.

В итоге юрист подал жалобу в Верховный суд. Сам он говорит, что ему просто интересен этот вопрос и он ждет от высшей судебной инстанции разъяснений.

В МВД говорят, что жалоба не может быть удовлетворена: переходы обозначены знаками, которые, согласно действующему ГОСТу, должны быть видны на расстоянии 100 метров. Это, по словам представителя ведомства, и есть та самая «зона видимости». Но в Союзе пешеходов России говорят о том, что проблема действительно существует, особенно если человек близорукий.

Жалоба юриста будет рассмотрена Верховным судом в апреле.

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Фото: Артем Геодакян/ТАСС