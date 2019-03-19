В Крыму пересчитали автодилеров. Вышло 24

18 марта отметили дату включения в состав Российской Федерации в начале 2014 года Автономной Республики Крым и города Севастополя. С точки зрения автобизнеса интересно узнать, какие автопроизводители в настоящее время ведут свою деятельность на полуострове.

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По состоянию на январь 2019 года в Крыму насчитывалось 24 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей 13 брендов, согласно исследованию аналитического агентства «Автостат». Для сравнения: в прошлом году в России насчитывали около 3,4 тысячи дилерских центров.

Больше всего дилеров в Симферополе — 14, на втором месте — Севастополь (8), в Феодосии и Керчи — по 1. Больше всего дилеров у китайских марок. У Lifan, Geely и Chery — по одному дилеру, а у Zotye — пять.

У АВТОВАЗа в Крыму три дилера, а у корейских Hyundai и Kia — два. Столько же у Renault, Skoda и Nissan.

Peugeot, Citroen и Genesis располагают по одному дилерскому центру.

Банк России совместно с платежными системами Visa, MasterCard и «Мир» хочет снизить банковские тарифы, взимаемые с дилерских центров при расчете картами.

Специалисты изучили, насколько хорошо организован клиентский сервис у дилеров различных марок и их сайты.

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