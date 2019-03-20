Названа реальная мощность спортседана Lada Vesta Sport

Автомобиль впервые проверили на динамометрическом стенде.

LADA Vesta
LADA Vesta

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Lada Vesta Sport модель, конечно же, нишевая и штучная, но стала настоящим событием для российского автопроизводителя, хотя бы потому, что спортседан — это первая Лада, которая стоит более миллиона рублей.

АВТОВАЗ заявляет, что мощность 1,8-литрового мотора на Ладе Весте Спорт составляет 144,9 л.с., а максимальный крутящий момент — 184 Нм. Не самые выдающиеся характеристики, да и до сотни машина разгоняется за 9,6 секунды, а ее максимальная скорость так и не дотянула до 200 км/ч (193 км/ч).

Многие сомневаются в заявленных характеристиках, говоря о том, что автопроизводители любят завышать данные. Проверить реальную мощность можно на динамометрическом стенде. Что и сделал владелец Весты Спорт из Краснодарского края, который решил подвергнуть машину тюнингу.

В одном из ателье нашелся динамометрический стенд. Было принято решение снимать показатели мощности с маховика, так как при снятии ее с колес добавляются дополнительные факторы, например установленные на машину шины.

В итоге выяснилось, что реальная мощность седана составляет 142 л.с., а максимальный крутящий момент равен 178 Нм. Представителя ателье больше всего расстроил тот факт, что отсутствует «полка» момента — он пиковый. Однако он заявил, что реальные показатели близки к заявленным. Стоит отметить, что пробег машины всего 1750 км, он был заправлен товарным бензином АИ-95. Но в ателье говорят, что после завершения обкатки прибавится может максимум две «лошадки», то есть тогда заявленные характеристики будут соответствовать реальным.

Фото: АВТОВАЗ

Видео: YouTube

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Отзывы о LADA Vesta (22)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Высокий клиренс, большой багажник

Недостатки:

робот не очень, тупит камера.

Комментарий:

Отличный автомобиль от Авто Ваза за свои деньги. Перед покупкой автомобиля записался на тест-драйв. За рулем очень комфортно, удобный подлокотник, большие зеркала. Почти за год использования автомобиля никаких серьезных поломок не было, единственное, иногда не включается камера заднего вида. Тач...

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