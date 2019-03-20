Названа реальная мощность спортседана Lada Vesta Sport

Lada Vesta Sport модель, конечно же, нишевая и штучная, но стала настоящим событием для российского автопроизводителя, хотя бы потому, что спортседан — это первая Лада, которая стоит более миллиона рублей.
АВТОВАЗ заявляет, что мощность 1,8-литрового мотора на Ладе Весте Спорт составляет 144,9 л.с., а максимальный крутящий момент — 184 Нм. Не самые выдающиеся характеристики, да и до сотни машина разгоняется за 9,6 секунды, а ее максимальная скорость так и не дотянула до 200 км/ч (193 км/ч).
Многие сомневаются в заявленных характеристиках, говоря о том, что автопроизводители любят завышать данные. Проверить реальную мощность можно на динамометрическом стенде. Что и сделал владелец Весты Спорт из Краснодарского края, который решил подвергнуть машину тюнингу.
В одном из ателье нашелся динамометрический стенд. Было принято решение снимать показатели мощности с маховика, так как при снятии ее с колес добавляются дополнительные факторы, например установленные на машину шины.
В итоге выяснилось, что реальная мощность седана составляет 142 л.с., а максимальный крутящий момент равен 178 Нм. Представителя ателье больше всего расстроил тот факт, что отсутствует «полка» момента — он пиковый. Однако он заявил, что реальные показатели близки к заявленным. Стоит отметить, что пробег машины всего 1750 км, он был заправлен товарным бензином АИ-95. Но в ателье говорят, что после завершения обкатки прибавится может максимум две «лошадки», то есть тогда заявленные характеристики будут соответствовать реальным.
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Фото: АВТОВАЗ
Видео: YouTube
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