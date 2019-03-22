Заморозку цен на топливо продлили до конца июля

Первого апреля истекает срок действия соглашений с нефтяными компаниями. Поэтому правительство предприняло дальнейшие шаги по сдерживанию цен на топливо. Они вряд ли порадуют нефтяников.

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На правительственном совещании «О направлениях развития рынка нефти и нефтепродуктов» был предложен новый механизм госрегулирования — лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов. Лицензии должны будут получать все компании, производящие нефтепродукты. С помощью лицензирования можно будет плавно и постепенно выравнять участие нефтяников в снабжении внутреннего рынка топливом. Лицензировать будут только два вида топлива: бензин и дизтопливо.

Но самостоятельно это решение Россия принять не может, новый механизм она обязана согласовать с ЕАЭС, а это процесс небыстрый и займет некоторое время. Поэтому вице-премьер РФ Дмитрий Козак предложил еще раз продлить соглашение с нефтяниками о стабилизации цен. Всего на один квартал — до конца июля.

При этом параметры соглашения могут быть скорректированы:

«Мы его можем уточнить, потому что сегодня есть, может быть, повышенные обязательства. Надо очень деликатно посмотреть, потому что сейчас окончание действия этих соглашений совпадает с сезоном повышенного спроса на топливо. Нужно очень аккуратно уточнить эти обязательства по объему поставок и на биржу, и на внутренний рынок летнего дизеля и бензина», — сказал Дмитрий Козак на совещании.

Предполагается, что механизм лицензирования заработает со второго квартала этого года. По словам Козака, с нефтяниками этот вопрос обсуждался, и они как бы не против. После его введения нарушители условий будут наказаны заградительными пошлинами.

Детали нового соглашения о заморозке цен Дмитрий Козак собирается обсудить с представителями нефтяных компаний на следующей неделе.

Банк России в качестве стабилизации цен на топливо предлагает усилить контроль над действиями участников торгов на товарно-сырьевой бирже.



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