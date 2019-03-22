Владельцы Ford жалуются на тошноту, удушье и мигрени

В компанию поступило уже более 3000 жалоб от частных лиц и 50 — от юридических.

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Владельцы Ford Explorer начали страдать от головокружений и мигрени, которые появляются у них в салоне внедорожника.

К настоящему моменту подано уже более 3000 жалоб от частных лиц и 50 — от юридических. Люди сетуют на тошноту, головокружения и даже мигрени, которые появляются во время поездок на Ford Explorer. Очевидно, это вызвано выхлопными газами, которые проникают в салон в большом количестве. На недомогание жалуются и полицейские США, которые патрулируют улицы за рулем этой модели. Например, в Остине (штат Техас) из парка полиции уже выведено 400 автомобилей Ford Explorer, а на компанию подано исковое заявление в суд. По словам официального представителя Ford Майка Левина, все эти машины были отремонтированы, а проблемы полицейских перехватчиков связаны с установкой полицейскими стороннего оборудования.

Проблема коснулась Ford Explorer, выпущенных в период с 2000 по 2018 годы, подобные жалобы поступают уже не первый год. Изучать же проблему Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) начало лишь в 2016 году. Поиск «предварительных доказательств» продлился больше года, но они были найдены: это небезопасный уровень окиси углерода в салоне внедорожников Explorer. Если NHTSA сочтет эти автомобили небезопасными, то Ford может понести многомиллионные убытки в связи с массовыми отзывами.

«Все наши тесты на сегодняшний день показали, что эти машины безопасны. Исследование Форда не выявило уровня угарного газа, который превышал бы тот, с которым люди сталкиваются каждый день», — заявил представитель компании Майк Левин.

Тем не менее в компании не отказывались от ремонта внедорожников и даже создали специальный пакет доработок: там предположили, что причина утечки угарного газа кроется в выпускном коллекторе и каталитическом нейтрализаторе. Но это не исправило ситуацию — жалобы продолжают поступать даже от тех владельцев, которые пытались исправить недочет автомобиля.

Дела компании Ford в последнее время идут не очень хорошо, и массовый отзыв автомобилей может заметно ухудшить ее положение. Глава компании, зарабатывающий почти 18 млн долларов в год, нашел выход: сократить рабочих.

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Фото: Ford