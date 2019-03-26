Важно знать, что в тесте участвуют не совсем исправная Lada Vesta, сильно неисправная Lada Kalina и улучшенный гаражным тюнингом ВАЗ-2105.

Материалы по теме Lada Vesta Cross или Renault Logan Stepway — что выбрать?

В Сети появилось видео, мимо которого невозможно пройти: парень проверяет разгонную динамику трех моделей АВТОВАЗа и сверяет ее с заявленной производителем.

Получасовой ролик на канале «Ютуб хата» называется «Что быстрее? Калина Спорт! Лада Веста! Гранта Спорт или Жига на Шеснаре? Замеры рейслоджиком». Он содержит изрядное количество не совсем нормативной лексики — просто имейте это в виду.

В течение видеоролика демонстрируется, что получаемые результаты разгона автомобилей не сходятся с заявленными производителем, а самой быстрой машиной, разгоняющейся до 100 км/ч на три секунды быстрее других участников эксперимента, становится вазовская «классика» прошлого века выпуска.

Идея ролика очень интересная: эксперименты сегодня в тренде, но... Этот жанр требует от его организатора более скрупулезного подхода, что обусловлено ответственностью перед зрителем и производителем объектов этого самого эксперимента. Поэтому к автору у нас появился целый ряд вопросов.

Автор не стесняется неточностей, которые присутствуют даже в названии видеоролика — неверное указание прибора, с помощью которого производились замеры. В заголовке упоминается известный своей точностью откалиброванный прибор RaceLogic, но на деле замеры проводятся дешевым китайским «аналогом» DragON. Автор видео утверждает, что это то же самое, только без переплаты за бренд, как в случае с iPhone и каким-либо китайским смартфоном, использующим те же комплектующие. Неизвестно ничего и об уровне водительского мастерства пилота, разгоняющего автомобили, но коли он сам в себе не сомневается...

Очень интересен уровень тюнинга испытуемых машин. У Лады Калины отсутствует катализатор и клинит тормозной механизм заднего правого колеса. У Весты — «сдвоенная» система выхлопа, отсутствует катализатор, зато есть некая прошивка «Евро 2» (непонятная опция при отсутствующем катализаторе). Автор видео и сам не в восторге от Весты, так как у нее слишком большие колесные диски, а «чем больше диаметр диска, тем медленнее едет машина». Про соотношение диаметра и профиля экспериментаторам знать, видимо, необязательно. ВАЗ-2105 же технически нельзя назвать продукцией АВТОВАЗа даже несмотря на то, что сделан он из деталей, используемых на Волжском автозаводе. Один из главных козырей «жиги» то, что автомобиль имеет какую-то прошивку «Евро 0», причем не простую, а «онлайн».

Несмотря на кучу неточностей, условностей и додумок, не имеющих под собой никаких технических обоснований, разгонную динамику автомобилей все-таки решено сравнить. При составлении прогнозов автор видео принимает во внимание вес автомобилей и количество лошадиных сил по СТС, забыв о крутящем моменте и его пике. Но это не важно. Главное — в баки залит одинаковый бензин.

Во время первого же заезда на Ладе Калине автор видео поймал-таки на лжи АВТОВАЗ: автомобиль разгоняется слишком медленно, несмотря на то, что это версия «Спорт». Недоволен молодой человек и разгонной динамикой Лады Весты Спорт: она тоже оказалась хуже заявленной — подвела система стабилизации, долгие пробуксовки и большие колесные диски. Зато разгон доработанного ВАЗ-2105 оказался на ожидаемой высоте, ведь он, кроме всего прочего, заднеприводный, что гарантирует лучшее сцепление колес с дорогой. О том, что при мощности двигателя до 260 л.с. это не имеет значения, автору ролика знать не нужно.

На выходе получилось сравнение разгонной динамики трех сломанных автомобилей при помощи сомнительного прибора, под управлением водителя с обычной подготовкой, дающейся в автошколе. Есть сомнения в качестве подготовки водителей в той автошколе, в которой, возможно, учился молодой человек: на видео запечатлено множество грубых нарушений ПДД и отсутствие чувства ответственности за действия перед окружающими. В результате это видео можно признать роликом года в номинации «Как не надо делать тесты».

Желание привлечь внимание к своему каналу заставило молодых людей поставить Мазду на беговые дорожки.

Еще одна парочка от скуки заменила колеса своего Subaru на диски для циркулярной пилы.

Фото: YouTube