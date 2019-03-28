В еще не вступивший в силу закон «О регистрации транспортных средств» будут внесены поправки, которые вернут ГИБДД часть обязанностей.

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В прошлом году в России был принят закон «О регистрации транспортных средств». Он предусматривает появление новых госзнаков, выдачу номеров автомобильными дилерами, а также исключение ГИБДД из процесса изготовления самих номеров. В регистрационных отделах будут только присваивать буквенно-цифровые сочетания, а вот плашки владелец должен изготавливать сам в уполномоченных коммерческих компаниях. В силу закон вступает в августе этого года.

Внезапно выяснилось, что во многих регионах такие компании попросту отсутствуют. Достаточная обеспеченность пунктами изготовления номеров есть всего в 11 регионах, в том числе в Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Калужской области. А в 32 регионах уровень оценивается как «недостаточный». Пункты расположены только в крупных городах. А в Якутии или Чукотке пунктов изготовления номеров и вовсе нет.

Поэтому МВД и Комитет Госдумы по транспорту подготовили поправки и уже внесли законопроект на рассмотрение Госдумы. Он предполагает, что если автовладелец ставит машину на учет по месту своей регистрации, то сами номера он может как изготовить в коммерческой структуре, так и получить в ГИБДД. Если регистрация происходит в отличном от места регистрации собственника регионе, то альтернативы не будет: только пункты изготовления номеров.

При этом будет введен переходный период. Если через год выяснится, что 95% автовладельцев изготавливают номера самостоятельно, то закон вновь изменят, исключив выдачу госзнаков в ГИБДД, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники. По его словам, в глубинке есть подразделения Госавтоинспекции, где в год совершается 15–20 регистраций, потому пункты изготовления номеров там не появятся никогда.

Эксперты говорят, что большинство автовладельцев предпочтут регистрацию «по старинке»: ведь им не придется куда-то ехать, чтобы изготовить номера.

В России может появиться новый вид номеров — специально для электромобилей.

В будущем все номера планируется оснащать чипами с записанной на них информацией о владельце и транспортном средстве.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС